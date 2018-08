Fucking nedtur: Medinas eventyr slut

Så gik den ikke længere.

Medinas langstrakte eventyr på den britiske singlechart ser ud til at være slut, efter hendes hit med duoen M-22, 'First Time', styrtdykker på musikstormagtens aktuelle popularitetsbarometer.

'First Time' falder fra forrige uges 24. plads og helt ned til nummer 71.

Medinas sang med M-22 har tilbragt imponerende 24 uger på den britiske Top 100. Nummeret peakede som nummer 20 i juli.

Sangerindens første engelsksprogede single, 'You and I', opnåede en 39. plads på den britiske singlechart i 2009, men ellers har hun ikke markeret sig på et af branchens største markeder.

Ved at være inde

Herhjemme har jyden de senere år haft store problemer med at leve op til sine talrige succeser mellem 2008 og 2014.

Medinas nyeste singler, 'Det smukkeste', 'Skyttegrav' og 'Det ku' være mig', er alle floppet.

Popstjernen har ikke udgivet et dansksproget album siden 2011, og opfølgeren til 'For altid' er udskudt flere gange.

I juni skrev hun på sociale medier, at 'tiden er ved at være inde til at få et album ud', men der foreligger stadig ingen officiel udgivelsesdato.

35-årige Medina optrådte i sommerens løb på blandt andet Jelling Musikfestival, Smukfest og Wonderfestiwall.

26. oktober kan hun opleves til intimkoncert med tilhørende middag på restaurant Kongekilden i Klampenborg.