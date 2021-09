Fylder Parken: - Jeg får for lidt

Frontmand Niels Brandt bliver ikke millionær af, at The Minds of 99 samler hele 50.000 fans i aften

Det bliver ikke større.

I aften trækker The Minds of 99 historiske 50.000 tilhængere i Parken til årets bedst besøgte koncert på dansk grund.

Men checken til bandets sanger, Niels Brandt, kunne tilsyneladende sagtens være større.

Det fortæller han i et muntert interview med Ekstra Bladet i Parken, inden der forhåbentlig er smæk for skillingerne på det udsolgte nationalstadion lørdag aften.

- I må have omkring 25 millioner kroner i billetomsætning herinde. Skal du så have en speedbåd?

- Er du klar over, hvor lidt af det jeg ser?

- Nej, men du må da få en million eller mindst en halv.

- Nej, jeg får ikke en halv million!

- Så skal du have nyt management!

- Det kan godt være, du har en pointe. Jeg får nok for lidt for det. Jeg må have fat i Live Nation. Og vores manager, ha ha! Jeg skal have fat i dem alle sammen!

- Men jeg er jo ikke ligefrem den eneste, der skal have løn. Og det koster bare kassen at leje Parken. Vi har ikke sparet på noget. Der er 1000 mennesker på arbejde, og vi har hyret de bedste i Danmark og indhentet folk udefra i Europa, som har kompetencer, vi ikke besidder i forhold til at lave stadionshows. Det hele løber op.

The Minds of 99 har øvet til megashowet i Royal Arena, men onsdag rykkede de i Parken. Foto: Per Lange

- Så bliver der ikke til en speedbåd. Det må blive en jolle.

- Jeg ville aldrig købe en speedbåd. Jeg er ikke interesseret i den slags. Hvis jeg fik mange penge, ville jeg ikke ane, hvad jeg skulle bruge dem på. Jeg vil hellere have et liv, hvor jeg ikke har noget som helst. Jeg leaser biler! Og jeg kan ikke passe på mine ting.

- Så skal du ikke have en speedbåd. Der er vist en del vedligeholdelse.

- Nej, jeg skal slet ikke have den speedbåd. Men jeg får sgu nok for lidt for koncerten.

- Du bliver rig på oplevelser i stedet.

- Ja, og ved du hvad, det vil jeg faktisk meget hellere.

