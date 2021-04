Fynsk musikfestival flyttes

Byfester, festivaler med mere afventer i disse dage en plan for, hvordan de kan invitere tusindvis af mennesker til fest i det fri i de kommende måneder.

Det gælder blandt andet festivalen Rock Under Broen i Middelfart, som efter planen skulle løbe af stablen 11. og 12. juni i år.

Nu har den fynske festival mistet tålmodigheden med politikerne og flytter musikfesten til efter sommerferien. Det oplyser DR Fyn.

- Vi indstiller i aften (onsdag. red.) til vores bestyrelsesmøde, at vi flytter til medio august. Så håber vi på, at der er nogle lempelser på det tidspunkt, så vi kan afholde det, siger Bent Frandsen, der er øverst ansvarlig for festivalen, til DR Fyn.

Han uddyber, at det formentlig bliver 13.-14. august, at der bliver spillet op til fest ved Lillebæltsbroen.

Rock Under Broen har været afholdt i Middelfart hvert år siden 1989 - bortset fra 2020. Igennem årene har blandt andet kunstnere som Kim Larsen, Gnags, Thomas Helmig, Volbeat og Anne Linnet været på plakaten.