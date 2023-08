Går solo: Forlader Rahim

I flere år har hitmageren Tobias Rahim og den tidligere 'X Factor'-deltager Zaina gået hånd i hånd.

Hver gang, Tobias Rahim har stået på scenen, har den danske sangerinde stået ved hans side og sunget med på hits som 'Flyvende Faduma' og 'Mucki Bar'.

Zaina gjorde sig især bemærket blandt danskerne, da hun til P3 Guld sidste år var stand-in for Rahim, der ikke kunne tage imod prisen grundet et angstanfald.

Men snart er deres faste samarbejde slut.

Det oplyser Zaina på Instagram.

Her fortæller hun, at hun ikke længere vil være en del af Tobias Rahims band.

'Tobias, du vil altid være manden, som lærte mig at flyve. Min store inspiration og mentor. Jeg havde ingen idé om, at jeg ville få alt det og mere til, da vi blev enige om at spille sammen. Jeg er dig evigt taknemlig for at vise mig vejen og verden', skriver hun i opslaget og fortsætter:

'Det er tid til, at jeg får ny luft under mine vinger. Jeg vil fra 2024 derfor ikke længere være en del af Tobias Rahims band … men mon ikke om vi kommer til at dele scene alligevel en dag? Det håber jeg. For selvom det her er en ren, positiv og bevidst beslutning, så savner jeg allerede hele holdet', lyder det videre.

Zaina vil dog være med på scenen, når Tobias Rahim onsdag indtager Smukfest.

'Sommerens sidste festivaler bliver helt specielle for mig, for de markerer en afslutning og derfor også en ny begyndelse. Jeg håber, I vil nyde koncerterne lige så meget, som jeg vil', siger hun.

Vil fokusere på egen karriere

Til Ekstra Bladet fortæller Zaina, at hun nu kaster sig ud i et nyt eventyr, som blandt andet betyder, at hun vil forfølge sin solokarriere i stedet.

'Ja, det er en solokarriere, som skal fylde nu. Jeg har en masse musik og en masse fortællinger, som jeg gerne vil give liv', skriver hun i en besked til Ekstra Bladet og sender samtidig en kærlig hilsen til Tobias Rahim:

'Det har været mit livs vigtigste rejse at spille med Tobias og resten af bandet. Det har været vendepunktet i mit liv, og de har givet mig de opgaver og udfordringer, som jeg vidste, at jeg var klar til at bære. Det er jeg evigt taknemmelig for', siger hun videre.

Zaina deltog i 'X Factor' tilbage i 2013, hvor hun var en del af Thomas Blachmans hold. Hun blev stemt ud som nummer to efter at være nået hele vejen til de store liveshows.