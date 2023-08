Gabende tom plads: Hvor er folk dog henne?

Aiasound på Amager fik en træg åbning, da nærmest pinligt få dukkede op fra start klokken 12. Meget bedre var det ikke to timer senere, da 'stakkels' Ida Laurberg spillede for en nærmest tom plads

Sidste år i august skinnede solen fra en nærmest konstant skyfri himmel, da den relativt nye og Amager-baserede festival Aiasound løb af stablen.

Det skabte lange køer ved check-in allerede fra festival-start, men samme vejr var arrangørerne bestemt ikke begunstiget af, da Aiasound anno 2023 torsdag blev kickstartet.

Da festivalpladsen åbnede klokken lidt over 12, hang de mørke skyer tungt over pladsen på Tiøren i Kastrup nær lufthavnen, og kort efter begyndte det at regne kortvarigt, ligesom vinden ikke just viste sig fra sin mest rolige side.

Aiasound på Tiøren i Kastrup ved København klokken 12.20, da festivalområdet åbnede for gæsterne. Foto: Per Lange

Lille fremmøde fra start

Det gik ud over den unge stjerne in spe Ida Laurberg, der for tiden hitter sammen med Andreas Odbjerg på popslaskeren 'Jeg kan rigtig godt li' dig'.

Hun havde den tvivlsomme ære at åbne festivalens næststørste scene, Art Stage, klokken 14, hvor Andreas Odbjerg i øvrigt ikke var med.

Og det var bestemt ikke et tilløbsstykke. Tværtimod.

Minuttet før Ida Laurberg skulle på scenen var kun få hundrede publikummer på plads ved Aiasounds næststørste scene. Det blive lidt bedre undervejs. Foto: Per Lange

Lidt efter lidt indfandt flere sig foran scenen, men der var fortsat blot tale om få hundrede. Næste kunstner på scenen - hovedscenen - er Artigeardit. Foto: Per Lange

Laurberg spillede således foran en forsamling, der skulle tælles i hundreder, og få minutter før hun gik på, var der stort set mennesketomt foran scenen.

Det blev lidt bedre undervejs - ret skal være ret - men med en samlet festivalplads, der generelt set var gabende tom.

Ida Laurberg gjorde, hvad hun kunne på scenen foran den lille forsamling, hvor hendes mor i øvrigt også stod og rockede med ude i siden.

- Jeg er flyttet hjem til mine forældre igen! Min mor står lige dér, sagde Laurberg fra scenen og pegede, inden tre fans rendte over til mama Laurberg og fik taget selfies.

Sådan så det ud ved check-in klokken 12, da festivalpladsen skulle åbne. Lidt forsinket skete det 12.20. Nedenunder en video fra cirka samme tidspunkt i skyfrit vejr sidste år, hvor køen slangede sig ned ad Amager Strandvej. Foto: Per Lange

Millionunderskud

Dermed har Aiasound ikke fået en publikumsmæssigt særligt god start på årets løjer. De har ellers brug for det.

Som Ekstra Bladet skrev i begyndelsen af juli, så endte seneste regnskab med røde tal på bundlinjen - mildt sagt.

Efter flere omgange med kunstigt åndedræt, hvor Aiasounds kendte pengemænd har smidt millioner og atter millioner af kroner i projektet, leverede festivalen sit hidtil største underskud i 2022.

Det lød på hele -20,3 millioner kroner, mens man efter løn og andre omkostninger endte med et tab for året på svimlende -26 millioner kroner.

- Vi havde hørt, det var godt at komme i god tid, lød det fra årets to første 'menige' personer på festivalområdet på AiaSound Festrival. Foto: Per Lange

Kalkuleret risiko

Selv om festivalen bløder, og millionerne fosser ud - læs hele den historie her - fortalte man i ledelsesberetningen, at der var tale om en slags kalkuleret risiko med et stort setup i fjor og et potentielt større tab, fordi det 'skabte et brand og awareness omkring festivalen'.

Om det så er lykkedes, vil de næste dage vise.

Ekstra Bladet er med hele vejen alle tre dage frem til lørdag.