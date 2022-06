Gabende tomt: 47.700 blev væk

Måske var det tømmermænd efter gårsdagens festivitas, måske var det solen, der lokkede.

I hvert fald var der gabende tomt foran Teltscenen på Tinderbox, lige inden 21-årige Lola Young fra London skulle gå på 13.35.

Fem minutter før havde 17 publikumer taget plads i teltet.

Som minutterne gik, kom flere dog til, og da Lola Young trådte frem på scenen, var der omtrent 70 ud af de i alt 48.000 mennesker, som ifølge festivalen er dagens forventede fremmøde.

Lola Young virkede til at være godt tilpas trods de få fremmødte. Hun roste festivalen for at være ren og ordentlig og gæsterne kaldte hun dejlige. Foto: Per Lange

'Tryllebindende vokal'

Tinderbox lokker ellers i programmet med 'inderlig soul' fra den 'fremadstormende' sanger fra London, der kan præstere intet mindre end en 'tryllebindende vokal'.

Det virkede dog snarere til, at det var solstrålerne og de kolde øl på pladsen, der tryllebandt de fleste af dem, der allerede havde fundet vej til Tusindårsskoven.

- Hvordan har I det? Ikke så godt, lyder det til, jokede Lola Young fra scenen, da det spredte bifald mødte hende efter første nummer.

Da Lola Young havde været på scenen i fem minutter, måtte en tekniker træde til for at få styr på lyden, der ikke var helt optimal. Foto: Per Lange

Undervejs kom der dog flere og flere til, og da briten havde stået på scenen i et kvarter, var der nok 300 gæster, hvoraf kun de bagerste ved baren virkede mere interesserede i at snakke end i musikken.

Det er ikke første gang, en artist først på dagen på en festival har måttet spille et meget spredt publikum op.

For nylig skete det for den danske rapper FVN, der på grund af problemer med at få folk ind på Tinderbox' søsterfestival NorthSide måtte spille første del af sin koncert for stort set ingen mennesker.

Ekstra Bladet har spurgt Tinderbox, hvad man gør for at undgå sådanne situationer, men det har i skrivende stund ikke været muligt at få en kommentar.

Som minutterne gik, kom flere og flere til koncerten. Foto: Per Lange

