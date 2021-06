Gadefest får millioner af staten

Distortion har modtaget 4.160.383 kroner i kompensation for musikfestivalens aflysning sidste sommer

Beats og bægerklang skulle have givet genlyd gennem København i disse dage. Men Distortion blev som bekendt ikke til noget.

Der er dog godt nyt til alle dem, der elsker den dunkende gadefest. Og dårligt nyt til alle dem, der hader den.

Selskabet bag Distortion, Nus/Nus, har nemlig fået 4.160.383 kroner fra statskassen i kompensation for aflysningen på grund af coronarestriktioner i sommeren 2020.

Det viser en aktindsigt i den såkaldte arrangementsordning, som Ekstra Bladet har fået hos Erhvervsstyrelsen.

Reddet af kompensation

Den økonomiske håndsrækning vækker naturligvis glæde hos direktør for Distortion, Thomas Fleurquin:

- Vi havde aldrig overlevet uden de penge. Det er helt sikkert, erkender han og fortsætter:

- Vi får dækket vores sekretariats faste driftsudgifter. Der er tale om for eksempel husleje og lønninger. Vores udgifter er jo spredt over et helt år, men vi har kun indtægter i en uge.

Distortion på Nørrebrogade i sommeren 2019, hvor asfalten var tætpakket. Foto: Olivia Loftlund

Den massive folkefest har i flere år trukket hundredtusindvis af primært unge mennesker på gaden i hovestaden. Høj musik samt urin, opkast og skrald i rendestene og kælderskakter har dog medført kritik fra mange borgere

Der er planlagt Distortion de første fem dage i juni næste år.

Kæmpebeløb til Roskilde

Landets største festival, Roskilde, fik 62,6 millioner i arrangementsordningen i sidste uge.

Flere af de andre store festivalers ansøgninger behandles stadig, men Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert, har modtaget 24,5 millioner.

Tinderbox i Odense og NorthSide i Aarhus søger samlet om 48 millioner kroner fra den danske stat, til trods for at de som fortalt i Ekstra Bladet ejes af selskaber med adresse i skatteparadiset Luxembourg.

Sommerens festivaler er igen i år aflyst på grund af coronarestriktioner, men staten har varslet, at arrangørerne også vil blive kompenseret for 2021.