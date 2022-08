Gæster raser efter koncert-kaos: 'I skulle skamme jer!'

Ledreborg Slot på Midtsjælland dannede lørdag ramme om en Come2Live-slotskoncert arrangeret af Futurelive, som sommeren over afholder koncerter på slotte og godser rundt omkring i Danmark.

Her kunne folk opleve kunstnere som Mads Langer, Mathilde Falch, Jacob Dinesen, Barbara Moleko og Folkeklubben, men efterfølgende er det ikke musikken, der fylder mest hos gæsterne.

På både Facebook og Trustpilot langer flere nemlig ud efter arrangøren.

Her kritiserer folk blandt andet, at scenen vendte halvvejs væk fra der, hvor de fleste sad, ligesom både priser og lange køer til vand og mad i bagende sol får kritik efter slotskoncerten, hvor arrangøren ifølge dem også løb helt tør for mad i boderne klokken 21 - to og en halv time før det officielt sluttede.

'Det er jo så sindssygt, hvad man har udsat folk for. I skulle skamme jer!!! Tænk at Ledreborg vil lægge navn til sådan en amatørforestilling,' skriver en Facebook-bruger blandt andet

'Under al kritik. Dårlig lyd, 30 minutter i kø for at få drikkevarer. Vi må hverken have mad eller drikkevarer med ind, men hold kæft en dårlig service her er. Har været her mange gange under DR’s ledelse, men kommer aldrig igen,' lyder kritikken fra en anden.

Toiletforhold, musikken og vejret - som Come2Live nok ikke kan tage æret for - får ros fra gæsterne, der dog derudover ikke har meget andet positivt at sige om arrangementet.

Ledreborg Slot har i årevis dannet ramme og diverse koncerter, hvor blandt andet DR med succes har afholdt arrangementer i mange år. Foto: Thomas Borberg/Ritzau Scanpix

'Et maraton'

En af de utilfredse gæster til lørdagens koncert er Frank Jakobsen, som Ekstra Bladet efterfølgende har været i kontakt med.

- Varmen kunne de jo ikke gøre noget ved, men når de vidste, at der ville komme tusindvis af mennesker, burde de have lavet nogle forhold, så det kunne fungere. Det var et maraton i køer, og der var ingen informationer om noget som helst, siger han.

- Musikkoncerterne var helt i top, men der var godt nok brug for forbedringer i forhold til servicering af kunder. Det, der forskrækkede mig mest, var, at da jeg kom hjem, kunne jeg læse, at det også havde været det samme ved andre Come2Live-koncerter.

Han fortæller, at boderne løb tør for mad omkring 21:30.

- Det kan jo godt lyde sent, men man skal tænke på, at koncerten løb helt til midnat, og der var vi altså mange, der ikke havde fået aftensmad.

- Hvordan var stemningen blandt folk?

- Folk var egentlig tålmodige, men når man snakkede med dem, var de ret negative. Heldigvis tror jeg, at musikken hjalp. Det var folk som Jacob Dinesen, Folkeklubben og Mads Langer, og de leverede som altid gode koncerter, og det trak op.

Frank Jakobsen har ikke været til store koncerter, siden coronapandemien ramte, men han tror ikke, han har været til arrangementer med arrangøren før. Og det kommer han heller ikke til i fremtiden, fortæller han.