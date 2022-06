Galskaben fortsætter: Bøderegn ved Roskilde Festival

Alt imens solen brager ned i Roskilde, så regner det med fartbøder.

I hvert fald på Holbækmotorvejen lige ud for Roskilde Festival.

Alene onsdag, hvor musikdagene på festivallen startede, fik 350 bilister taget et billede, de nok helst var foruden. Det skete i tidsrummet 06.00 til 12:00.

Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i deres døgnrapport, hvori det også fremgår at 51 trykkede så hårdt på speederen, at de står til at få et klip i kortet.

Det er politiets ATK-bil på Holbækmotorvejen ud for festivalen, hvor politiet midlertidigt har sat hastigheden ned til 80 kilometer i timen, grundet mange personer i området, der har fotograferet de mange billister.

Mest fart på havde en, der bankede op på 153 kilometer i timen.

Fra klokken 13.30 til 19.45 blev yderligere 425 bilister nuppet i at være lidt for fartglad. Af dem fik 89 et klip. Højeste langt over 100 kilometer i timen - helt præcist 142 kilometer i timen.

Det er dog ingenting i forhold til den bilist, der med 168 kilometer i timen drønede forbi festivalen for nylig.

Roskilde Festival åbnede onsdag musikområdet. Det var Drew Sycamore, der klokken 18.00 åbnede festivalens hovedscene, Orange Scene. En præstation som Thomas Treo, Ekstra Bladets musikanmelder, gav to stjerner.

