Gangster hjælper presset Lukas

Nu har vi ham tilbage.

Lukas Graham blæser ind som nummer et på singlecharten med 'No Evil', hvor popsangeren danner makkerpar med rapgangsteren Branco.

Succesen er tiltrængt for Lukas Graham, der havde et problematisk 2020, hvor ingen af christianittens tre singler nåede i top ti - 'Love Songs' missede tilmed top 40.

Læs om Brancos kriminelle fortid i bandemiljøet her (+).

For Branco er 'No Evil' bare endnu en cementering af hans enorme popularitet i øjeblikket.

Rapperens aktuelle album, 'Baba Business 2', der for nyligt udkom i en 'deluxe edition', er nummer et på albumlisten for sjette uge i træk.

'Euro Connection', som Branco udgav med Gilli, var det mest succesfulde album i Danmark sidste år.

Super for The Weeknd

'No Evil' er eneste nyhed på top 30, hvor Olvia Rodrigos massive verdenshit, 'Drivers License', glider ned på andenpladsen efter fire uger som nummer et.

Højest placerede nyhed på albumlisten er Foo Fighters' tiende langspiller, 'Medicine at Midnight', der dog må nøjes med 6. pladsen. Skiven er nummer et i blandt andet Storbritannien, Tyskland og Australien.

Dave Grohl i spidsen for det amerikanske rockband Foo Fighters, som har international succes. Foto: RCA

Malk de Koijns 'Toback to the Fromtime' gør comeback på listens femteplads, efter den er udsendt i en vinylversion, der markerer, at det er ti år siden, raptrioens tredje album oprindeligt udkom.

The Weeknd har hele fire album på top 40 i forlængelse af sin optræden ved Super Bowls halvlegsshow. 'After Hours' er nummer to efter knap et år på listen, mens canadierens nye opsamling, 'The Highlights', debuterer som nummer 27.

De danske charts medregner streaming samt fysisk og digitalt salg. Se den aktuelle albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Den amerikanske countrystjerne Morgan Wallen har befundet sig i en strid shitstorm, efter hans racistiske udtalelser i en brandert blev offentliggjort. Ikke desto mindre er sangerens 'Dangerous: The Double Album' nummer et for femte uge i træk i USA.