Garvet entertainer er ikke tilfreds: De glemmer os

– Hvis bare jeg vidste det, lyder det nærmest sukkende svar fra Jacob Haugaard på spørgsmålet om, hvorvidt han tror, at han i år kommer til at stå som konferencier til Muskelsvindfondens Grøn Koncert – noget, han har gjort i efterhånden over 30 somre.

Mens andre store musikfestivaler tidligere på ugen aflyste årets musikalske fester på grund af fortsatte corona-restriktioner, har Muskelsvindfonden, der for længe siden udviklede alternative planer for en mulig afvikling af de grønne koncerter, endnu ikke kastet håndklædet i ringen.

– Nu må vi se. Lige nu ved vi det ikke, lyder det fra organisationen, mens Jacob Haugaard har følgende reaktion:

– Jeg ser da bestemt lys forude, og der er jo trods alt omkring halvanden måned til Grøn Koncert, men jeg ved ikke, hvad jeg tør tro og håbe ... Nu røg den der Johnson & Johnson-vaccine jo også, men måske jeg kan få nogle småjobs, nu da forsamlingsforbuddet er sat i vejret, siger Haugaard og tilføjer lettere beskt:

– Vi er jo vant til, at minkavlerne står først, når det gælder i disse tider, men i showbiz ved vi ingenting.

– Skulle Grøn Koncert gå i vasken i år, så må jeg jo til at tage hul på det der pensionistliv. Jeg er jo trods alt fyldt 68 år, siger han, der har fået det første vaccineskud.

Ikke mere omskoling

– Skulle Grøn Koncert gå i vasken, så må jeg jo til at skrive noget musik, bygge lidt om og så lave nogle malerier, siger han og fortæller, at han under corona-nedlukningen har brugt en del tid på at være sammen med sine i alt syv børnebørn.

– Skulle du så ikke søge et job som pædagogmedhjælper?

– Jeg er jo faktisk uddannet pædagog, men nej tak – ikke mere omskoling til mig. Skal jeg være ærlig, så er det også min kone, der tager tager det største ’slæb’ med børnebørnene.