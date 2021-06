Genåbning: - Det må være en kæmpe fejl

Showet Vi elsker 90'erne rykkes for fjerde gang efter udmeldingen om de nye retningslinjer for festivaler

Mens 25.000 EM-fans efter nattens politiske forhandlinger kan jubelbrøle hele vejen til Parken iført klaphat og halstørklæde, må arrangøren af musikfestivalen Vi elsker 90'erne igen bide i græsset.

For nattens såkaldte genåbningsplan er endnu en spand iskoldt vand i hovedet på Riffi Haddaoui, der nu ser sig nødsaget til rykke flere arrangementer for fjerde gang.

- Som jeg ser det, har de lavet en kæmpe fejl, siger han.

Ved forrige genåbning i begyndelsen af maj lød udmeldingen, at festivaler måtte have 2000 gæster i zoner á 200 frem til 1. august og herefter 5000 gæster i 500-zoner.

Med nattens forhandlinger fjernes ordningen med 5000 gæster. I stedet forlænges ordningen med 2000 gæster frem til og med 14. august. 15. august skydes deltagerantallet så i vejret til 10.000.

Vi elsker 90'erne skulle blandt andet finde sted 14. august.

- Jeg er også træt af restriktioner og synes, vi skal åbne mere.

- Men vi har prøvet at navigere i det her i halvandet år, og som minimum kunne man have håbet, at de havde haft så meget respekt for vores arbejde, at de havde ladet de nuværende restriktioner fortsætte i stedet for at nedskalere. Det er dybt frustrerende, siger Riffi Haddaoui.

Riffi Haddaoui er ikke tilfreds med den nye genåbningsplan. Foto: Jonas Olufson

Rykkes for fjerde gang

De seneste to måneder har holdet bag Vi elsker 90'erne arbejdet hen imod arrangementerne 14. august med en forventning om 5000 deltagere. Nu skal arrangementerne altså rykkes igen.

- Vi skal aflyse 25 artister, der flyves ind fra nær og fjern. Det rammer alle vores gæster, som har gemt billetten i to år og havde sat næsen op efter at komme ud 14. august, siger Riffi Haddaoui, som håber, at det hele blot er en misforståelse.

- Jeg håber, det er fordi, de har siddet i de sene nattetimer og måske er faldet lidt hen og ikke har været opmærksomme på det. Jeg kan ikke forestille mig, at de med god vilje har villet give endnu et gok i nøden til festivaler.

Der skulle efter planen have været afholdt Vi elsker 90'erne i Rødovre og Næstved 14. august.

Da Buzz på scenen til Vi elsker 90'erne i Rødovre i 2019. Foto: Per Lange

Skal drøftes

Partierne bag aftalen finder de nye retningslinjer mere ensrettede og forsimplede. Men blandt andet set i lyset af gældende kompensationsordninger vil de drøfte med branchen, om det vil være hensigtsmæssigt at løfte det maksimale deltagerantal til 5000 fra 1. juli.

Du kan læse hele aftalen om yderligere udfasning af restriktioner her.

14. juni: Maksimalt 2000 deltagere i sektioner à 500 1. juli: Maksimalt 2000 deltagere i sektioner à 1000 15. august Maksimalt 10.000 deltagere i sektioner à 2500 Kilde: Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

