Gennemførte koncert trods smerter: Skulderen gik af led

Torsdag var en travl dag for den unge danske sanger Alexander Oscar, der er kendt for hittet 'Number'.

Klokken 20.45 gik han på scenen på børne- og ungdomsfestivalen Vilde Vulkaner i Vordingborg og midnat var den 20-årige så klar til at indtage Nibe Festivalen.

Men aarhusianske Oscar, der skrev kontrakt med et pladeselskab som bare 13-årig, var ikke helt i topform.

Alexander Oscar gennemførte koncerten trods smerter og en arm i slynge. Foto: Privat

Det kunne publikum konstatere, da han gik på scenen med sin arm i en slynge.

'Det er hans gamle håndboldskade, der sprang op i backstage på Vilde Vulkaner, da han sparkede til en fodbold. Han var bare mega uheldig', forklarer hans manager, Nicolai Winther, i en mail til Ekstra Bladet.

Alexander Oscar med sit hold. Foto: Privat

Gennemførte trods smerter

'Så skulderen er gået af led, men han gennemførte trods smerter og i går spillede han Nibe festival klokken 00. I morgen er det Tivoli friheden i Århus', tilføjer han.

Alexander Oscar på scenen under 'X Factor' sammen med sin svenske sanger Svea. Foto: Mogens Flindt

Alexander Oscar har tidligere fortalt, hvordan skaden indirekte var skyld i, at han endte som sanger i stedet for håndboldspiller.

– Jeg troede egentlig, at jeg skulle være håndboldspiller. Men skæbnen skulle blive sådan, at jeg midt i det med covervideoerne fik en alvorlig skade, der dømte mig ude fra håndbolden i otte måneder. I den periode begyndte jeg for alvor at fokusere på musik. Jeg lavede flere videoer, og særligt mit covernummer af Noahs 'Det' okay' stak helt af, forklarede han til musikmagasinet Gaffa sidste år.

Hans debutalbum 'Highs & Lows' udkom i januar.