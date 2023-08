Genopstod efter konkurs: Nu aflyser de

To uger inden afholdelsen af Royal Metal Fest har den danske festival måttet kaste håndklædet i ringen.

I en pressemeddelelse oplyser festivalen, at man har haft problemer med nogle samarbejdspartnere, og at festivalen derfor ikke kan afholdes før i foråret 2024.

'Det har resulteret i, at en betydningsfuld del af de midler som har været livsnødvendige for, at festivalen i år kunne blive til en realitet, ikke er blevet udbetalt til tiden, hvilket igen har medført forsinkelser i produktionen', skriver festivalens bestyrelse i pressemeddelelsen.

Den fortsætter:

'Vi er enormt kede af derfor at måtte meddele at Royal Metal Fest 2023 er udskudt til foråret 2024. Det føler vi er nødvendigt for at kunne give jer den festival som I kender, elsker og fortjener!'.

Gik konkurs

Efter to år med aflysninger på grund af coronanedlukningen gik foreningen bag Royal Metal Fest i sommeren 2022 konkurs.

Allerede et halvt år efter kunne de dog meddele, at et nyt samarbejde med Royal Beer havde betydet, at foreningen kunne startes op igen, og festivalen kunne genopstå.

Selvom det altså ikke lykkes i dette kalenderår, har arrangørerne ikke mistet modet.

'Vi er frygteligt kede af at stå i denne situation sammen med jer. Vi havde glædet os til dette års full-blown festival og vi lover, at vi tager al den energi & glæde med os ind i det nye år, hvor vi vil give den fuld hammer og give jer Aarhus’ fedeste metal festival!', skriver de i pressemeddelelsen.

Festivalen oplyser, at billetholdere enten kan få pengene tilbage eller beholde billetten, som vil gælde ved festivalens afholdelse i foråret.