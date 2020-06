Gense fredagsrock: 'Det her er regel nummer et'

Det blev en aften i rockens tegn, da Jesper Binzer og band indtog P1 Venue i København, hvor de gav den gas foran 20 publikummer og alle Ekstra Bladets læsere.

Og det blev da også en god oplevelse, selvom Jesper Binzer, der er mest kendt fra bandet D-A-D, normalt spiller for langt flere.

- Det var da fedt, selvom det var bizarre rammer. Men det havde vi allerede tænkt over. Vi har sagt nej til de der drive-in koncerter, fordi vi gerne vil have det femte medlem af bandet med, publikum, lyder det efter fredagens koncert.

Bandet var helt klar. Foto: Per Lange

Det var da også en noget kortere koncert, end han ellers er vant til.

- For et par uger siden tænkte vi, at det jo var fedt nok, da vi øvede, men nu ville vi gerne have spillet en hel time.

Flere spurgte til, om Jesper Binzer ikke savnede et instrument på scenen, når han nu normalt spiller guitar.

- Det gør jeg ikke. Det er noget, jeg gør i det andet band. Jeg vil gerne være fri for den her. Nu har jeg stået med den om halsen i 35 år.

Alt om håret

Ud over guitaren ville de fleste gerne vide noget om sangerens utroligt lange hår, der gik igen hos alle medlemmer af bandet.

- Jamen det er regel nummer et. Først kommer håret, dernæst talentet, lyder det med et grin.

Jesper Binzers hår er efterhånden blevet et varemærke, og han taler også gerne om det.

- Jeg farver det slet ikke. Og der er da også kommet lidt sølvræv i siderne, men det er ikke noget, jeg skjuler. Efter jeg var i fjernsynet sidst, var der flere frisører, der skrev, at de gerne ville ordne mine spidser, men jeg lader det altså bare være.

