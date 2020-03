Gigantisk fadæse for Helmig

Det er træls at være Thomas Helmig for tiden. I hvert fald, hvis jyden følger med på hitlisterne.

Hans aktuelle ep, 'Sange fra den skaldede frisør', er ikke blevet streamet og solgt nok til at opnå en placering på albumlistens top 40.

Ep'er regnes med på albumlisten. Udgivelsen består af fem sange, der, som titlen jo antyder, er fra Susanne Biers musical 'Den skaldede frisør', som Thomas Helmig har komponeret musik til.

Selve forestillingen har mere succes - 70.000 har købt billet i forsalg.

Det er en historisk fadæse for Thomas Helmig, at han misser top 40. Popstjernens seneste album, 'Takker' fra 2018, skuffede fælt, men gennem årtier har veteranens udgivelser nærmest obligatorisk indtaget førstepladsen på albumlisten.

Sangeren har ligget nummer et med blandt mange andre 'Vejen væk', 'Stupid Man', 'Helmig herfra' og senest 'Kh Helmig' i 2013.

Rapduo på tronen

Branco og Gilli tager deres fjerde uge på toppen med det fælles album 'Euro Connection'. Rapstjernerne styrer også stadig singlecharten, hvor 'La Danza' nu ligeledes har ligget nummer et i fire uger.

Debutalbumene fra både Gilli og Branco, der begge udkom i sommer, ligger fortsat i top 40.

Poul Krebs har ugens højest placerede nyhed på albumlisten. Troubadourens 'Ingen grænser for kærlighed' er nummer seks.

Xander står for ugens anden danske nyhed. Anne Linnets søn er på 27. pladsen med 'Indre by 2'.

Caroline Henderson sikrer sig ikke en placering i top 40 med ’Den danske sang…’, der er hendes første udspil i otte år.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Lil Baby går direkte ind på førstepladsen i USA med 'My Turn', som er den amerikanske rappers andet album.

I en stille uge for nye, store, internationale udgivelser er Lewis Capaldis ti måneder gamle 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent' tilbage som nummer et i Storbritannien.