Gigantisk fadæse for 'X Factor'

'X Factor' er stadig et effektivt karrierevalg, hvis man ikke vil slå igennem i popmanegen.

Mens årets sangdyst er inde i den afgørende fase, har triumfatoren fra i fjor, Solveig, netop udsendt sin sejrspræmie i form af singlen 'Superficial'.

Sangen udkom i fredags, hvor teenageren serverede den i programmets semifinale, og det har åbenbart været nok for mange blot at høre den en enkelt gang.

'Superficial' er i hvert fald endnu ikke dukket op på Spotifys dagligt opdaterede top 200, hvor man ellers søndag kunne opnå en bundplacering med blot 6300 streams i døgnet.

Dermed har Solveig ingen chance for at blande sig på den officielle hitlistes top 40, der offentliggøres næste onsdag.

Sangerinden fortsætter altså tendensen fra de foregående år, hvor vindere som Alma Agger, Kristian Kjærlund og Place on Earth heller ikke ligefrem fik øredøvende succes i den virkelige popverden.

Lasse Skriver, der røg ud af sæsonens 'X Factor' inden liveshowene, er undtagelsen, som bekræfter reglen. Hans nye single, 'Like It', går ind på fjerdepladsen.

Sommers forbandelse

Tobias Rahim er atter nummer et og to på singlecharten med 'Mucki Bar' og 'Stor mand', men jyden risikerer at miste førstepladsen næste uge til Harry Styles, der henover weekenden tog teten på Spotify med nyheden 'As It Was'.

Gilli dominerer fortsat albumlisten. Rapperens 'Carnival' har nu ti uger helt på toppen.

Rockpoeten Peter Sommer er åbenbart den evige toer på albumlisten. Foto: Søren Lynggaard Andersen

Peter Sommers 'De uforelskede i København' debuterer på andenpladsen. Sangskriveren har aldrig ligget nummer et i eget navn, og det er hans fjerde reelle album i træk, som må nøjes med andenpladsen, så det begynder at ligne en forbandelse.

Michael Bublé har begået en juleevergreen med 'Christmas', der dyrkes verden over hver december, og igen i 2021 var den på førstepladsen herhjemme.

Canadierens højaktuelle udspil, 'Higher', lever dog ikke op til titlen i Danmark, hvor det noget overraskende misser top 40. Albummet er imidlertid nummer et i Storbritannien og to i Australien.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Næste onsdag forventes nye album fra Tina Dickow og Red Hot Chili Peppers at markere sig på top 40.