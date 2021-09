Gigantisk: Smadrer det hele

Kanye West lægger musikverdenen ned. Igen.

Rapperens nye album, 'Donda', banker direkte ind som nummer et i blandt andet USA, Storbritannien, Australien, Canada, Holland, Sverige og Danmark.

Herhjemme er 'Donda' så populær, at hele ti af megaværkets 27 numre ganske usædvanligt optræder på singlechartens top 40.

Det er Kanye Wests niende album i træk, der indtager førstepladsen i amerikanerens hjemland. Kun hans debut, 'The College Dropout' fra 2004, måtte nøjes med andenpladsen.

'Donda' har som flere af stjernens tidligere udgivelser været udskudt flere gange, men Kanye West fik massiv medieomtale i forbindelse med en række lytteevents, hvor hans ekskone, Kim Kardashian, medvirkede. Hun har desuden skabt opmærksomhed om albummet ved at promovere det på sociale medier.

Den enorme succes med 'Donda' bliver endnu mere imponerende af, at Kanye West udsendte pladen på en søndag. Normalt udgives album fredag, fordi charts opgøres i perioden fredag til torsdag. I forhold til andre skiver havde 'Donda' altså to dage færre på streamingtjenesterne.

ABBA hitter påny

Kanye West har ugens eneste nyhed på den danske top 30.

Halseys 'If I Can't Have Love, I Want Power’ dumper skuffende ind på 35. pladsen, men popstjernen klarer sig bedre i USA, hvor albummet er nummer to, og Storbritannien, hvor det debuterer på femtepladsen.

Björn Ulvaeus, Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad og Benny Andersson er tilbage. Foto: Universal

Torsdag afslørede ABBA sensationelt, at de gør comeback med albummet 'Voyage' i november. Svenskerne har allerede slået pladeselskabet Universals rekord for flest forudbestillinger i Storbritannien, og popbandets to nye singler har også fået en god start.

Både 'I Still Have Faith In You' og 'Don't Shut Me Down' har været inde og vende på top ti af Spotifys dagligt opdaterede chart i Danmark. Sangene rammer først den officielle hitliste i næste uge.

ABBA har tjent svimlende summer på deres mange hits - læs mere om medlemmernes formuer her

Se den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg, på hitlisten.dk

Drake forventes at vippe rivalen Kanye West fra førstepladsen på alverdens albumlister i den kommende uge med 'Certified Lover Boy', mens også Iron Maidens 'Senjutsu' formentlig vil blande sig i toppen.

Herhjemme er nye album fra Michael Falch, Hanne Boel og Peter Sommer desuden i spil til listen.