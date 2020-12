Gigantisk: Verdensnavne til Roskilde

Danmarks største festival satser på Megan Thee Stallion, Faith No More, The Strokes og Haim i 2021

Roskilde Festival tror selv på, at landets mægtigste musikbegivenhed bliver afholdt i 2021. Det tror Megan Thee Stallion også.

Den fremadstormende rapstjerne fra Texas er i hvert fald blandt en stribe topnavne, som Roskilde netop har offentliggjort til næste års plakat.

I selskab med Cardi B, der optrådte på Dyrskuepladsen i 2019, har Megan Thee Stallion storhittet med kontroversielle 'WAP' den forgangne sensommer, og hun er nu aktuel med sin første langspiller, 'Good News'.

Bare for meget: Furien er sexgal

Rapperen har ikke tidligere givet koncert i Danmark.

Festivalen har også annonceret de amerikanske bands The Strokes, Faith No More og Haim, der skulle have været på Roskilde i 2020 og som alle betragtes som hovednavne.

Forsigtig optimisme

Jada var udset til at åbne Orange i år. Den danske sangerinde får i stedet chancen på hovedscenen næste år, hvor Roskilde efter planen afvikles for 50. gang.

Dagens øvrige nytilkomne navne er: Anderson .Paak & The Free Nationals (US), Balstyrko (DK), Bicep (UK), Big Thief (US), Dababy (US), Deftones (US), Doja Cat (US), Fatoumata Diawara fest. Angelique Kidjo & Yael Naim (INT), Rufus Du Sol (AU), Whitney (US), Fontaines D.C. (UK), Idles (UK), Jimmy Eat World (US), Lous and the Yakuza (CD), Phoebe Bridgers (US), Poppy (US), Rapsody (US), Rita Indiana (DO), Royce 5'9" (US), Slowthai (UK), Svalbard (UK), Temp-Illusion (IR), Tessa (DK) og Teto Preto (BR).

Chino Moreno fra Deftones på Roskilde i 2014 - gruppen har indtaget Orange flere gange. Foto: Katinka Hustad

Roskilde har tidligere sluppet blandt andre: Tyler, The Creator, Thom Yorke Tomorrow’s Modern Boxes, FKA twigs og TLC.

Efter at have aflyst i 2020 på grund af corona spirer optimismen i Roskilde. Arrangørerne nævner de seneste dages gode nyheder om vacciner som skridt mod en festival i juli.

Feteret rockband: De lever stadig

Roskildes administrerende direktør, Signe Lopdrup, udtaler i en pressemeddelelse:

'Vi har i lang tid arbejdet intenst sammen på tværs af hele livebranchen og med andre sundhedsfaglige eksperter. Så når vi i dag offentliggør nyt indhold, er det, fordi vi øjner en ny og forsigtig optimisme for at kunne gennemføre en festival til sommer. Derfor ønsker vi at fortælle, at der er noget at glæde sig til.'

Der er udsolgt af partoutbilletter til Roskilde 2021. Resterende endagsbilletter bliver sat til salg i det nye år.