Gigastjerne i Royal Arena - to gange!

Det canadiske popidol The Weeknd flytter udsolgt koncert til efteråret 2022 og optræder en dag mere

Der er dårligt og godt nyt fra The Weeknd.

Popstjernen udskyder igen sit udsolgte show i hovedstadens Royal Arena, der nu afvikles 15. september 2022 i stedet for 6. oktober i år.

Til gengæld giver den populære canadier ekstrakoncert samme sted 16. september 2022.

The Weeknd har haft massiv succes med sidste års album, 'After Hours', der indeholder globale hits som 'Blinding Lights' og 'Heartless'.

På fredag er sangeren aktuel med opsamlingen 'The Highlights', og søndag står han for den prestigefyldte halvlegsunderholdning under Super Bowl.

Gigantisk verdensturné

The Weeknd var senest i Danmark i 2017, hvor han optrådte både i Royal Arena og som hovednavn på Roskilde Festival.

Billetter til koncerten 6. oktober er gyldige til koncerten 15. september 2022.

Det officielle billetsalg til koncerten 16. september 2022 begynder på mandag klokken ti via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Siddepladser koster mellem 555 og 805 kroner, mens ståpladser koster 695 kroner. Alle priser er plus gebyr.

Koncerterne på Amager er en del af The Weeknds gigantiske The After Hours Tour.