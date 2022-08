Gik i stå på scenen: - Undskyld!

Annika Aakjær gik i sort på Smukfest, men hun rystede det hurtigt af sig under fredagens koncert, hvor hun også åbnede op omkring sidste års sygdom og aflysninger

Mens Freja Kirk torsdag på ingen måde kunne trække Smukfest-gæster ud af senge og telte, da hun i går åbnede andendagen af Smukfest på Bøgescenerne, havde Annika Aakjær fredag absolut intet problem med det, da hun gik på samme scene.

Her havde hun trukket tusindvis til hovedscenen på Smukfest, hvor de blev underholdt med musik og anekdoter omkring alt fra forældrenes behårede venner til Aalborg-lussinger - altså en lammer lige i ansigtet.

Om det var de nerver, Annika Aakjær senere talte om på scenen, der spillede ind i løbet af andet nummer, vides ikke, men den 40-årige nordjyde gik i hvert fald helt i stå i begyndelsen af 'Alt hvad jeg vil sige'.

- Undskyld! Vi er klar, udbrød Annika Aakjær og forsatte:

- Er der nogen, der kan den? Så hjælp mig lige, for helvede, grinede sangeren og kastede sig igen ud i nummeret, som hun denne gang spillede færdigt.

Fejlen rystede Annika Aakjær hurtigt af sig igen, og resten af koncerten, der blev gæstet af Aakjærs 'Toppen af poppen'-kollega LIs Sørensen til et enkelte nummer, forløb fejlfrit.

Der var mødt et stort antal mennesker op foran Bøgescenerne ved middagstid fredag. Foto: Per Lange

Forlod scenen

Aakjær er efterhånden kendt for sjove anekdoter mellem sangene. Dem var der også nogle stykker af fredag middag, hvor hun også hentede lidt billige klapsalver og jubel fra især den kvindelige del af publikum, da hun beskrev Gud som kvinde.

Men hen mod slutningen af den lidt mere end én time lange koncert, åbnede Annika Aakjær op omkring den sygdom, hun sidste år blev ramt af, hvor hun blev tvunget til at aflyse en række koncerter.

På scenen fortalte hun, at det var en nem og nødvendigt beslutning af trække stikket, fordi hun var helt nede, ligesom hun også gav en kommentar til alle dem, der har sagt til hende, at hun ville vende stærkere tilbage - for det, der ikke slår dig ihjel, gør dig stærkere.

- Men man bliver altså ikke stærkere ved at blive væltet for tiende gang. Man rejser sig ikke hurtigere af det. Jeg er stadig ikke helt oppe igen ... men jeg er her, sagde hun og modtog store klapsalver, inden hun kastede sig ud i sidste nummer.

Her forlod hun syngende scenen og gik ned blandt publikum, hvor der var opmuntrende klap og krammere - blandt andre fra hendes kæreste, komiker og tv-vært Victor Lander, som havde indfundet sig sammen med de mange andre Smukfest-gæster.