Gik ikke: D-A-D skærer helt ned

Den gik ikke.

D-A-D har opgivet at gennemføre månedens store koncerter i Boxen i Herning og Royal Arena i København på grund af de gældende forsamlingsregler.

Som erstatning spiller det legendariske rockband fire langt mindre shows i MCH Herning Kongrescenter og fire i Tivolis Koncertsal i hovedstaden.

Midtjylland belejres fra 29. oktober til 31. oktober - på sidstnævnte dato optræder D-A-D to gange. Veteranerne underholder i hjembyen København hver aften fra 2. november til 5. november.

Koncerterne gennemføres naturligvis med siddepladser og social afstand. Der vil være plads til cirka 500 fans pr. koncert. Royal Arena kan rumme 16.000.

Hyggelige rammer

I en pressemeddelelse udtaler frontmand Jesper Binzer:

'Vi håbede, at vi var superliga, og reglerne også kunne gælde for os, men ak. Derfor må vi desværre aflyse de to arenakoncerter. Til gengæld spiller vi en række mindre shows, og vi glæder os til at kunne trykke den af med jer i hyggelige rammer. Så velkommen til den store D-A-D-kongres i Herning og Tivoli After Dark …'.

Alle, der har billet til de to aflyste koncerter, får automatisk deres køb refunderet. Samtidig tilbydes alle oprindelige gæster mulighed for at købe billetter i presale fra i morgen torsdag klokken 10.

Det generelle billetsalg begynder på fredag klokken 10 via livenation.dk og ticketmaster.dk.

Billetprisen er på 500 kroner plus gebyr.

D-A-D udsendte i fjor 'A Prayer for the Loud', der var rockgruppens første studiealbum i otte år.