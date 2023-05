Gilli er blevet far

Gilli er som regel ekstremt privat, når det kommer til livet uden for musikken.

Men nu kan den danske rapper, som har det borgerlige navn Kian Rosenberg Larsson, dele en glædelig nyhed fra privatlivet. I et opslag og en story på Instagram afslører han, at han er blevet far til sit andet barn.

'Forever & ever', skriver den 30-årige musiker til opslaget, hvor han viser den lille ny frem.

Han uddyber i sin story:

'Velsignet med to guldkorn, alt andet betyder ingenting. All praise 2 the most high'.

I kommentarsporet på 'Miami Vicer'-sangerens opslag vælter det ind med lykønskninger og kommentarer fra det danske musikmiljø.

'Smukke børn og smuk far', skriver Kesi efterfulgt af en hjerte-emoji, mens også Stepz, Nicholas Kawamura, Lord Siva og Pilfinger sender hjerter, velsignelser og emojis i rapperens retning.

Gilli er i forvejen far til en datter. Det afslørede han sidste år i nummeret 'Urørlig' fra albummet 'Carnival', hvor han synger om både datteren og moderen til barnet.

