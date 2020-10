Giver 42.000 kr. væk

Tim Christensen har solgt ud af sin enorme samling af guitarer, effektpedaler og forstærkere.

Den mest eftertragtede af de mange musikeffekter var - ikke overraskende - en rød Hansen Telecaster, der blev bygget specielt til Tim Christensen for 12 år siden og var hans hovedinstrument fra 2008 til 2013.

Som den eneste af de mange instrumenter og genstande blev guitaren sat til salg på auktion og endte med at indbringe 42.000 kroner. De øvrige genstande blev solgt til faste priser.

Støtter musikskole

Pengene har Tim dog ikke tænkt sig at bruge på at forsøde livet som rockstjerne. I stedet bliver pengene givet til velgørenhed.

'Pengene skal ikke gå til min lomme, men derimod - som lovet - et velgørende formål. Jeg har besluttet at donere pengene til den lokale musikskole for børn, som ligger tæt på hvor jeg selv bor. De har haft det ekstra hårdt under corona-krisen og de 42.000 kommer til at gøre en forskel. Det er jeg stolt af, og meget taknemmelig for kan lade sig gøre', skriver Tim Christensen på Facebook.

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at indhente en kommentar fra Tim Christensen.