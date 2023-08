Giver gratis billetter til festival

Bankerne er ikke ligefrem kendte for at dele gratis goder ud, men en sønderjysk sparekasse er i sit gavmilde hjørne

Overvejer du at besøge Tønder Festival, kan det være, du skal holde dankortet i lommen et øjeblik.

For Sparekassen Bredebro giver gratis billetter til festivalens sidste dag.

Det skriver TV Syd.

Hårde tider

At sparekassen hjælper til med billetsalget, er arrangørerne af Tønder Festival kun begejstret for.

For det har været nogle svære år med aflysninger grundet coronapandemien, men så sandelig også inflationen.

Sidstnævnte har sørget for, at folk vender hver en mønt, og derfor er billetsalget for 2023 ikke gået så godt, som festivalen havde håbet.

- Meget taknemmelige

– I 2022 blev vi hjulpet af, at mange publikummer havde valgt at beholde deres billetter under covid-19-aflysningerne. Så heldige er vi ikke i 2023, og vi oplever desværre, at publikum tøver med at købe deres festivalbillet.

- Derfor er vi også meget taknemmelige for, at Sparekassen Bredebro tror på os og nu går ind i et øget, langvarigt samarbejde med os, siger festivalens foreningsformand, Mette Bossen Linnet, i en pressemeddelelse.

Hvis du overvejer at tage afsted, bliver festival afholdt fra 24. til 27. august.