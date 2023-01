Grammyvindende dansk sangerinde er død

Den grammyvindende danske jazzsangerinde og musiker Susi Hyldgaard, der også gennem seks år var forperson for brancheorganisationen DFBFA - nu kaldet Autor - samt var tidligere næstformand i Koda, er død.

Hun blev 59 år gammel.

Det skriver mediet Gaffa, ligesom Politiken, der har fået dødsfaldet bekræftet af Susi Hyldgaards familie, har skrevet en lang nekrolog om hende.

Hyldgaard, som i sin aktive karriere bl.a. turnerede med sin jazzmusik i Europa og Canada, var også forfatter. I 2015 var hun således medforfatter på bogen ’Lorteklubben’, hvor hun forsøgte at fjerne tabuer omkring børns afføring og toiletbesøg.

Hyldgaard stoppede i 2019 sin karriere, fordi hun desværre blev ramt af en aggressiv hjernetumor, som hun også blev opereret for. Alligevel endte kræften her små fire år senere med at tage livet af hende.

'Vi er meget berørte over den sørgelige besked om, at vi har mistet Susi Hyldgaard (1963-2023), vores kære tidligere forperson. Susi er gået bort alt for tidligt oven på længere tids kræftsygdom. Vores varmeste tanker og kondolencer går til Susis familie', skriver brancheorganisationen Autor / Komponister og Sangskrivere i en udmelding på Facebook.

Også hendes eksmand, den kendte musiker Halfan E. Nielsen, har været ved tasterne, som det kan ses herunder.

I 1996 udgav Susi Hyldgaard sit første album 'My Female Family'. For det efterfølgende album 'Something Special Just For You' modtog hun i år 2000 en dansk grammystatuette.

Susi Hyldgaard var ved sin død gift med Anders Scheuer. Hun efterlader sig også to døtre.

