Gratis Ed Sheeran-koncert

- Fordi jeg bor fem minutter herfra og egentlig ikke havde tænkt at bruge de penge, det koster, at tage til koncerten.

Sådan lyder det fra Kim Petersen, som skal se Ed Sheeran-koncerten. Men ikke indefra. Men derimod på et tæppe på en bakke ude foran selve stedet, hvor koncerten afholdes.

Og Kim Petersen er langt fra den eneste, der har fået den idé.

Ekstra Bladet er taget til Øresundsparken. Og det er ikke for at se Ed Sheeran. Men for at snakke med alle de mange mennesker, der - som Kim Petersen - har taget plads på bakkerne ude foran.

Hundredevis af mennesker står på bakkerne omkring Øresundsparken i København for at se Ed Sheeran-koncerten. Foto: Emil Agerskov

Her er der nemlig rig mulighed for at se koncerten. Kvit og frit. Og med en lyd, der er 'virkelig god', som Pernille Dam, en af dem Ekstra Bladet snakker med ude foran, beskriver det.

- Lyden er jo virkelig god, og man kan se virkelig meget, så vi får faktisk rigtig meget af ud det, lyder det fra hende.

Og spørger man om det er 'snyd og snylter-agtigt', så er svaret fra Kim Petersen klart:

- Næh. Jeg har boet her hele mit liv. Og jeg tænker, at det jo er et offentligt sted, så hvis der er lyd på pladsen, så tænker jeg, at det er helt fint.

Kim Petersen er en af de mange mennesker, der står på bakkerne omkring Øresundsparken for at nyde Ed Sheeran-koncerten. Foto: Emil Agerskov

Andreas og Liv, som Ekstra Bladet også mødte ude foran, er enige.

- Hm, nej, lød svaret.

De mange, der havde taget plads på bakkerne ude foran, var nok alligevel glade for at de både var sluppet for det billetkaos, der havde været op til koncerten, ligesom de nok også var helt tilfredse med, at de ikke havde kastet penge efter en koncert, der måtte afbrydes på grund af det danske sommervejr.

Torsdag aften var Ed Sheeran-koncerten ved at regne væk. Foto: Emil Agerskov

