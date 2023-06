Gratis for blødende gæster

Du kan roligt glemme alt om toiletpapir eller sure strømper i trussen, hvis du helt uventet får menstruation i Arena Næstved.

Fra slutningen af juli vil koncertstedet og træningshallen nemlig tilbyde gratis hygiejneprodukter til de gæster, der pludselig får deres menstruation, skriver TV 2 Øst.

Det er selvom, direktør Jakob Brixvold endnu ikke ved, hvor stort behovet er.

- Vi synes, det er rettidig omhu. Det er helt på sin plads at have den mulighed i 2023. Rundt regnet oplever halvdelen af befolkningen at løbe ind i en uventet blødning, og vi kan regne ud, at det kan være en irriterende problemstilling, hvis man lige har indløst en koncertbillet eller startet en træning, siger han til tv-stationen.

Ikke en gavebod

Direktøren henviser til en svensk undersøgelse, som ifølge ham viser, at cirka en procent af deltagerne til arrangementer oplever at få uventet menstruation.

Og lidt har også ret, mener han.

Derfor hænger Arena Næstved fire bokse op - to med bind og to med tamponer. De vil være at finde på tre kvindetoiletter og et unisex-toilet.

Selvom det er lækkert at spare et par kroner på gratis bind og tamponer, betyder det ikke, at gæsterne ikke må forberede sig hjemmefra.

Der er nemlig sat en begrænsning på, hvor mange hygiejneprodukter man må tage ad gangen, så det ikke stikker helt af.