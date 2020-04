Gratis koncert kun på Ekstra Bladet: - Det bliver specielt

Aura ser meget frem til at afholde koncert for danskerne live på ekstrabladet.dk søndag formiddag

Søndag formiddag kan du opleve en personlig søndagsbrunch-koncert med Aura direkte fra hendes hjem. Koncerten kan streames live på ekstrabladet.dk kvit og frit med start klokken 11.

Koncertens formål er at sprede glæde og god stemning, mens Danmark er lukket ned på grund af den omfattende spredning af coronavirus.

Ekstra Bladets seerne får med koncerten en unik mulighed for at komme helt tæt på den europæiske stjerne Aura Dione, der lige nu er aktuel med sin nye single 'Colorblind' og albummet 'Fearless Lovers'.

Under koncerten vil det være muligt som seer at dele sin begejstring og interesse samt sine spørgsmål med andre seere i Ekstra Bladets liveblog, som bliver tilgængelig på ekstrabladet.dk en time før koncertstart. Det vil ligeledes være muligt stille spørgsmål til Aura under koncerten, som hun efterfølgende vil besvare en række af.

Aura selv ser meget frem til at give koncert live på ekstrabladet.dk.

- Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg synes, det bliver sjovt, at jeg pludselig kan spille en koncert hjemme fra min egen stue. Det bliver dog lidt specielt, at jeg ikke kan se mit publikum. Det er svært at vide for mig, hvad folk oplever, fordi det er så individuelt, fortæller hun til Ekstra Bladet.

- Det er første gang, at jeg skal holde en koncert på denne måde, så det bliver rigtig spændende at prøve. Jeg synes, det er en rigtig god måde at gøre en lille forskel i folks hverdag i denne tid med coronavirus. Jeg føler selv, at det svinger meget, hvordan jeg har det. Jeg har gode dage og dage, hvor det er rigtig kedeligt. Men man skal nok heller ikke stille for store krav til sig selv og bare tage det hele lidt som det kommer, fortsætter hun.

Nye og gamle hits

Auras nye single og EP udkom i fredags, og hun lover, at hun både vil underholde med nogle nye sange samt nogle af sine tidligere hits.

- Jeg har jo udgivet en del plader efterhånden, så jeg tænker, jeg vil spille lidt fra hver plade og så håbe, at jeg kan sætte det sammen, så folk får en god blanding af sange, de kender, og sange, der er gode at lytte til i denne tid, forklarer hun og fortæller nærmere om det nye album, der passer godt ind i den tid, vi er i nu.

- Hele mit nye album handler om at finde håb i en tid, hvor man er udfordret. At gå fra hjertesorg til håb og at udvikle sig fra at føle sig magtesløs til at være powerfull, forklarer hun.

- Min single 'Colorblind' handler om utroskab og at stå tilbage for det og føle, at man er blevet løjet overfor og svigtet. Og så at skulle overleve det her svigt. Musikken har virkelig hjulpet mig meget til at komme på den anden side, og jeg håber også, den kan hjælpe andre mennesker med at sætte ord på følelser, de også har haft. Dermed føler man sig forhåbentlig ikke så alene.

- I dag har jeg det rigtig godt, og jeg har brugt musikken rigtig meget. Både lyttet til den og skrevet den, så det har flyttet mit fokus og givet mig lidt mere positive tanker til at hjælpe mig gennem den svære tid, det er, når man har mistet den, man elsker, tilføjer hun.

Aura skal spille en række koncerter i slut april/start maj, som indtil videre ikke er aflyst. Tiden må vise, om der sker ændringer på den front.

Koncerten med Aura kan streames live på ekstrabladet.dk og starter klokken 11. Allerede fra 10 kan du deltage i vores liveblog, som vil blive tilgængelig gratis på vores hjemmeside her. Du kan også tilmelde dig vores Facebook-event her.

