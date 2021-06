Greb knoglen - så tog ministeren telefonen

Kulturminister Joy Mogensen (S) åbner nu en lille dør på klem for de festivaler, der blev kørt over i den nye genåbningsplan, som blev færdigforhandlet natten til torsdag i sidste uge.

Planen betyder nemlig, at der fra 1.-14. august kun må lukkes 2000 gæster ind til udendørs festivaler mod tidligere 5000. En udmelding der sendte chokbølger igennem flere festival-arrangører, som nu risikerer at skulle flytte eller helt aflyse planlagte august-arrangementer.

Nye retningslinjer for festivaler 14. juni: Maksimalt 2000 deltagere i sektioner à 500 1. juli: Maksimalt 2000 deltagere i sektioner à 1000 15. august Maksimalt 10.000 deltagere i sektioner à 2500 Kilde: Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021

Riffi Haddaoui fra Vi elsker 90'erne mente, der måtte være tale om 'en kæmpe fejl', mens den presseansvarlige hos Kalundborg Rock'er var sikker på, der måtte være tale om en joke, og direktøren for den københavnske festival ØreSound udnævnte torsdag i sidste uge til 'en sorgens dag'.

I genåbningsplanen kan man i en fodnote læse, at partierne bag den vil drøfte med branchen, om det er 'hensigtsmæssigt at løfte det maksimale deltagerantal til 5000' allerede fra 1. juli. Men ingen i branchen har hørt noget.

- Det er åbenbart os selv, der skal tage teten, men når man forsøger at ringe rundt, så bliver man kastet rundt mellem ministerierne. Og ingen kan sige mere, end der står i aftalen, siger Johnny Elmelund fra Kalundborg Rock'er til Ekstra Bladet.

Har var mandag forgæves i kontakt med Erhvervsministeriet, Erhvervsstyrelsen og Kulturministeriet.

Ringede til P1

Til gengæld havde Riffi Haddaoui fra Vi elsker 90'erne mere held med at ringe ind til P1-programmet Ring til regeringen, der mandag havde besøg af kulturminister Joy Mogensen.

Her fremlagde han branchens bekymring over genåbningsplanen for ministeren, og de hårdt pressede festival-arrangører kommer vel ikke nærmere godt nyt uden egentlig at få det.

- Vi er fuld opmærksom på problemstillingen. Det er min klare opfattelse, at der politisk ikke har været ønske om at rulle tilbage.

- Vi er ret overbeviste om, at det er en fejl, men vi skal lige have det tjekket hele vejen igennem ... og så snart vi har, så håber jeg, jeg kan give dig en rigtig god nyhed, sagde Joy Mogensen og sendte i øvrigt stafetten videre til Justitsministeriet og Sundhedsministeriet, som sidder inde med 'den konkrete viden tæt inde på forhandlingerne'.

Alt står stille

I Kalundborg håber Johnny Elmelund, at der snart kommer en stålfast udmelding.

- Vores billetsalg står jo stille. Ingen vil købe, hvis det bliver aflyst, og vi har jo heller ikke lyst til at sælge, hvis vi alligevel skal sende pengene retur. Og nu går folk snart på ferie, så tænker de nok ikke på køb af festivalbilletter.

