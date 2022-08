Grøn festival svarer helt sort

AiaSound råber højt om grønne tiltag på Madagaskar, og hvor meget de gør for miljøet. Når man stiller spørgsmål og beder om dokumentation, er festivalen anderledes svær at hive brugbare svar ud af

Hvis man har hørt om den nye københavnske festival AiaSound, der frem til lørdag aften finder sted på Amager, er man formentlig ikke i tvivl om, at de gerne vil brande sig som bæredygtige forkæmpere for miljøet.

Målsætningen var, at de ville være Nordens mest bæredygtige musikfestival, og de ville blandt andet plante træer på Madagaskar samt kompensere for den rejse, som gæster og kunstnerne skulle på til og fra festivalen, ved at afbrænde metangas.

Festivalen har udgivet en rapport om bæredygtigheden i forbindelse med sidste års festival, men det har vist at være utrolig svært at få konkrete svar på, hvad festivalen har gjort for miljøet i løbet af de seneste 12 måneder.

Ekstra Bladet har i flere dage forsøgt at få AiaSound til at svare på en række forholdsvist simple spørgsmål, men det har vist sig at være svære end antaget. I stedet er vi af festivalens medstifter og talsmand, Frederik Kjærgaard, blevet mødt af aflyste interviews, dårlige undskyldninger og mailsvar, hvor en stor del af spørgsmålene blot efterlades ubesvarede.

Afviser påstået samarbejde

Da AiaSound sidste år gik i luften, var navnet ØreSound, og den daværende talsmand og medstifter, Jonas Nybro, fortalte stolt på festivalens hjemmeside om et samarbejde med Verdensnaturfonden.

– Man kan også købe en grøn billet, hvor man yderligere vil bidrage, idet vi for hver solgt billet vil plante et træ på Madagaskar i et samarbejde med Verdensnaturfonden, og vi kompenserer for både publikums og de optrædende kunstneres rejse til og fra festivalen ved at afbrænde metangas for at nedsætte metal og CO2 i atmosfæren og derved bidrage til en reducering af drivhuseffekten, lød det fra ham.

Ligeledes kunne man i festivalens app donere fem kroner og plante et træ for at redde miljøet, fortalte man i en pressemeddelelse via Ritzau.

Naturskønne Madagaskar har tilsyneladende stadig ikke fået fornøjelse af træerne fra AiaSound Festival. Foto: Hemis/Alamy Stock/Ritzau Scanpix

Det har været svært at få oplyst, hvordan det så er gået med at plante træer og afbrænde metangas. Samarbejdet med Verdensnaturfonden eksisterer dog ikke.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Verdensnaturfonden nemlig, at de ikke har et direkte samarbejde med AiaSound, og det indrømmer festivalen også. I en mail oplyser Frederik Kjærgaard, at samarbejdet var med virksomheden Climaider.

Han har endnu ikke svaret på, om der nogensinde har været et samarbejde med Verdensnaturfonden, ligesom det er uklart, hvorfor man dengang meldte det ud i en pressemeddelelse.

Ekstra Bladet har kontaktet Climaider, som i skrivende stund ikke har svaret.

Svarer sort

Ekstra Bladet sendte onsdag en række spørgsmål til festivalen, som besvarede de fleste. Fire spørgsmål om bæredygtighed ignorerede de dog totalt.

Under festivalen har Ekstra Bladet både på festivalpladsen og ved opkald, sms og mail forsøgt at få interview med AiaSound. Meldingen har dog været, at Frederik Kjærgaard er den eneste, der udtaler sig.

Efter endelig at have opnået kontakt med ham på sms fredag aften, blev vi bedt om at stille vores spørgsmål på mail, da pressetalsmanden havde travlt med ’køer og glade gæster’.

Dette gjorde vi og blev lovet på sms, at pressetalsmanden ville ’kigge på vores spørgsmål snarest’. Det svar kom efter endnu en rykker lørdag eftermiddag.

Vi blev dog ikke voldsomt meget klogere af deres svar, ligesom det ikke har været muligt at få svar på opfølgende undringer, som deres svar har kastet af sig.

'Selvfølgelig har det kostet'

- I siger, at I planter en masse træer i samarbejde med Verdensnaturfonden, og folk har i jeres app kunnet donere 5 kroner til at plante et træ. Hvor mange træer er der blevet plantet – f.eks. i forbindelse med sidste års udgave af festivalen? Har I dokumentation for det?

'Appen kom aldrig ordentlig i brug, da den opsatte backend-server var bygget forkert og derfor ikke kunne bære trykket. Og samarbejdet var med Climaider.'

- I har ikke været ude at sige, at I ikke længere planter træer – er I stoppet, eller fortsætter det?

'Efter afviklingen af ØreSound blev ledelsen og samarbejdspartnere klogere på, hvor og hvordan vores fokus skulle ligge ift. ESG, og vi besluttede sammen med GH Sustainability at skifte retning i vores bæredygtighed. Strategien er lagt fra 2022 til 2030.'

- Hvordan er jeres påståede afbrænding af metangas foregået? Har I dokumentation for, at en sådan afbrænding har fundet sted?

'Der er tale om CO2-pakke igennem samarbejdspartnere.'

- Efter sidste års festival har I sendt budget og resultatopgørelse til Københavns Kommune, men her fremgår der ikke udgifter for diverse tiltag som plantning af træer, afbrænding af metangas og andre bæredygtige tiltag, I har pralet med. Hvorfor?

'Tiltaget er gået direkte.'

- Har jeres bæredygtige tiltag slet ikke kostet jer noget?

'Selvfølgelig har det kostet.'

- Har jeres bæredygtige tiltag i jeres øjne været tilfredsstillende indtil videre?

'Når det kommer til bæredygtighed, kan vi aldrig stille os tilfredse, kun blive klogere på nye bæredygtighedsløsninger og testforsøg, som gør forskel, og så tage dem i brug.'