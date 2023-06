Grøn Koncert melder ud: 'Fantastisk og historisk'

Onsdag meddeler Grøn Koncert i en pressemeddelelse, at der er meldt fuldstændig udsolgt til sommerens koncert i Valby.

Hele 30.000 publikummer har skyndt sig at sikre sig en billet til koncerten, der spilles 30 juli, er den største på karavanen og samtidig turnéens sidste stop.

Ifølge Tuborg og Muskelsvindsfonden er det første gang i historien, at billetterne er blevet revet væk i sådan en fart.

'Vi kunne ikke have drømt om en bedre start på Grøn 2023, for det er fuldkommen fantastisk og historisk, at der er udsolgt til en by så tidligt på sæsonen!,' siger indsamlingschef i Muskelsvindfonden Theis Petersen i pressemeddelelsen og fortsætter:

'I år kan vi fejre Grøns 40-års jubilæum og vi stiller med et utroligt stærkt line-up – og det kan mærkes i billetsalget, som generelt går ekstremt hurtigt i alle byer. Det er derfor både med stolthed og overvældelse i stemmen, at vi nu kan melde totalt udsolgt i Valby 30. juli.'

Oversigtsbillede over Grøn Koncert i Valbyparken. Foto: Jacob Jørgensen

Det er stadig muligt at deltage som publikum il Grøn Koncert hen over sommeren. Der er nemlig stadig billetter til de syv andre byer, som turnéen kommer forbi.

Der meldes således om billetter i både Tårnby, Kolding, Aarhus, Aalborg, Esbjerg, Odense og Næstved.

Der er nogle af de helt store navne på plakaten til årets Grøn Koncert, hvor det vil være muligt at skråle på numre fra store artister som Aqua, L.O.C og MØ.

Grøn Koncert fejrer i år deres 40-års jubilæum.



Programmet for Grøn Koncert:

20. juli - Tårnby



21. juli - Kolding

22. juli - Aarhus

23. juli - Aalborg

27. juli - Esbjerg

28. juli - Odense

29. juli - Næstved

30. juli - Valby (udsolgt)