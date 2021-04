Grøn laver radikal ændring

Den traditionsrige koncertkaravane introducerer nyt koncept for at kunne gennemføre trods corona

Hvis Grøn bliver til noget i år, så bliver det ikke, som vi kender det.

Grøn, der tidligere hed Grøn Koncert, har netop offentliggjort en radikal strategi for, hvordan koncertkaravanen kan komme landet rundt i juli.

For at imødese myndighedernes coronarestriktioner nedskalerer Grøn publikumsantallet fra cirka 35.000 til omkring 10.000 per dag.

I en pressemeddelelse oplyser Grøn, at man vil inddele gæsterne i ti sektioner, der kan ændres op og ned i størrelse efter myndighedernes anbefalinger.

Mange spilledage

Normalt er der otte koncertdage på Grøns turné, men til sommer satser arrangørerne på 16 events i otte byer.

Planen ser sådan ud:

Uge 27: Aarhus (8/7), Aalborg (9/7), Aalborg (10/7), Randers (11/7).

Uge 28: Kbh. (15/7), Næstved (16/7), Næstved (17/7), Odense (18/7).

Uge 29: Esbjerg 22/7), Kolding (23/7), Aarhus (24/7), Aarhus (25/7).

Uge 30: Odense (29/7), Odense (30/7), Kbh. (31/7), Kbh. (1/8).

Årets musikprogram offentliggøres i løbet af de kommende måneder. Billetsalget starter 11. maj.