Grotesk pladder: Medina i tårer på tv

Trods pandemi, Trump og økonomiske trængsler i showbiz er der ingen grænser for livsglæden og optimismen, når toppen og den bløde mellemvare i dansk pop mødes i det idylliske Nordsjælland.

Der rygklappes i en grad, så de snart hverken har hud på ryg eller håndflader.

Medina gav udtryk for, at den nye sæson af ’Toppen af poppen’ bliver ’helt magisk’, men det var der nu ikke meget, der tydede på efter de to første afsnit. Og heller ikke det tredje.

Udover Medina tjekkede Lau Højen, Anders Blichfeldt og Anne Dorte Michelsen ind på badehotellet i Tisvilde som nye deltagere, og de to førstnævnte skulle vise sig at få hovedroller, da det popmusikalske melodrama nåede nye højder. Eller snarere dybder.

Makeup i fare

Højen fortalte inderligt, at hans kone for et par år siden var blevet ’mega svimmel’, og hvordan det fik Carpark Norths frontmand til at frygte, han ville miste hende. Det valgte musikanten gudhjælpemig at udleve ved hjælp af en pladderromantisk pianoversion af Big Fat Snakes fadølsboogie ’Bonsoir Madame’.

Da man troede, optrinnet ikke kunne blive mere grotesk, begyndte Medinas tårer naturligvis at trille, så hendes makeup var i fare. Senere forklarede Højen i øvrigt, at hans kone havde øresten.

Medina sang Tøsedrengenes ’Ud under åben himmel’, så man fik lyst til at komme indenfor, og Michelsen leverede et mærkeligt akavet forsøg på at få noget løssluppent ud af Annika Aakjærs ’Skulder ved skulder’.

Til sidst genopfandt Blichfeldt minsandten Tøsedrengenes blege reggaehit, ’Sig du ka’ li’ mig’, med en forbløffende mandfolkepræstation, hvor han fik hjælp af sin søde datter, Alma.

Der var jo nærmest magi i luften.

Bedst: Anders Blichfeldt: 'Sig du ka' li' mig' (Tøsedrengene)

Værst: Lau Højen: 'Bonsoir Madame' (Big Fat Snake)