'Guddommeligt nostalgisk': Se eller gense fredagsbrag med Chief 1

Chief 1 sørgede for underholdningen, da han gav gratis koncert for Ekstra Bladets læsere fredag aften

Sommeren igennem har Ekstra Bladet stået bag en række livekoncerter hver fredag aften, og det skete også denne fredag.

Her var det Lars Pedersen - som de fleste nok bedre kender som Chief 1 - der gik på scenen fra Toldboden i København og leverede en fest for de fremmødte og Ekstra Bladets læsere hjemme i stuen.

I løbet af lidt mere end en halv time spillede Chief 1 primært nye numre, hvor der blev underholdt med 'Tosser', 'Bygger på en drøm', 'Sommernætter' og 'Alt er godt'.

Derudover blev der også plads til 80'er-hittet 'Engel', som Rockers By Choice for alvor brød igennem med på den danske musikscene.

Medinas 'Synd for dig', som Chief 1 i 2019-udgaven af TV2-programmet 'Toppen af poppen' fik stor ros for sin version af, blev der også plads til fredag aften. Og det var en succes, mente en af dem, der så koncerten.

'Han rammer bare 'Synd for dig', lige hvor den skal rammes, viser bare hans talent at arbejde med sange,' lød dommen fra en seer, mens flere andre også var glade for koncerten:

'Tak, Chief, 1 for at have sparket weekenden i gang på bedste vis. Super.'

'Amen det er så guddommeligt nostalgisk..... Han er og bliver 'the chief among chiefs'. Ville sindsygt gerne opleve det irl, men tak til jer EB for at kunne streame det,' skrev en anden.

Hvis du gik glip af koncerten - eller bare gerne vil gense den - kan du se den halve time i videoen over artiklen.