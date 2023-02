Guns N' Roses på Copenhell!

Copenhell gør det igen.

Guns N' Roses bliver hovednavn i 2023, efter festivalen i fjor præsenterede et andet af musikhistoriens absolutte megabands, Metallica.

Axl Rose og resten af det californiske rockorkester spiller 'Welcome to the Jungle', 'Paradise City' og alle de andre på Copenhells sidste dag, lørdag 17. juni.

Det bliver Guns N' Roses' første show på dansk grund, siden de i 2018 gav en tre timer lang maratonkoncert i Odense.

Veteranerne var senest i København i 2017, hvor gruppen larmede i Parken.

Tæt på udsolgt

Sanger Axl Rose, guitarist Slash og bassist Duff McKagan er de eneste tilbageværende medlemmer fra Guns N' Roses' oprindelige besætning.

Bandet har solgt mere end 100 millioner plader på verdensplan, og hovedværket 'Appetite for Destruction' fra 1987 er med 23 millioner afsatte eksemplarer en af de mest succesfulde rockudgivelser nogensinde.

Copenhell har for længst offentliggjort hovednavne som Slipknot, Pantera, Def Leppard og Mötley Crüe.

Arrangørerne meldte tidligere på dagen om få billetter til sommerens rabalder, hvor op mod 38.000 mennesker deltager.

Festivalen finder sted på Refshaleøen fra onsdag 14. juni til lørdag 17. juni.