Håbløst: Aflys de festivaler

OM 19 DAGE begynder sæsonens første store festival i Jelling. Det er i hvert fald planen. Planen holder naturligvis ikke, men det er regeringen ikke meget for at konstatere.

ARRANGØRER, frivillige, fadølssælgere, scenefolk og hundredtusindvis af musikglade danskere har fortsat ikke fået at vide, at de ikke kommer på festival til sommer. Det er en grotesk situation, der har udviklet sig til en langtrukken joke.

ALLEREDE I januar udtalte professor ved Institut for Immunologi og Mikrobiologi på Københavns Universitet, Jan Pravsgaard Christensen, til Ekstra Bladet, at sandsynligheden for en Roskilde Festival, som vi kender den, var ’lig nul’. Det behøvede man ikke have gået mange år i skole for at regne ud.

MED FLERE dages forsinkelse kom så omsider anbefalingen fra regeringens ’hurtigtarbejdende ekspertgruppe’ sidste fredag. De kunne have skyndt sig endnu langsommere, for Mette Frederiksen og co. har stadig ikke bestemt sig for den formalitet, det vel er at følge anbefalingerne, der i praksis betyder ingen store festivaler. Så musikdanmark venter igen.

UDADTIL proklamerer festivalerne selvfølgelig, at de inderligt håber på at kunne gennemføre. Indadtil er der næppe nogen tvivl om, de bare gerne vil aflyses hurtigst muligt.

REGERINGENS uundgåelige restriktioner gør, at enhver festivaloplevelse vil blive amputeret til ugenkendelighed, og arrangørerne vil simpelthen ikke være i stand til at give billetkøberne den vare, de betaler for. Så vil de hellere være fri, nyde godt af hjælpepakkerne og se frem mod et forhåbentligt normaliseret 2022.

DET ER UTOPI, at eksempelvis Tinderbox, Copenhell og Roskilde bliver til noget i juni og juli, og det er vist kun Smukfest selv, der tror på, at de får lov til at samle 55.000 til musikalsk polterabend i starten af august, når vacciner og mutationer er pålidelige som en brandert i bøgeskoven. Desuden er der jo det mindre problem, at de store udenlandske bands ser ud til at satse på det sikre og turnerer på hjemlige landeveje i resten af 2021.

SÅ I ÅR MÅ Roskildes unge finde en anden campingplads, hvor de ikke hører musik, mens publikum på NorthSide må knevre hen over pophits i stuen, og Copenhells heavyhoveder kan kun stagedive fra sofabordet. Vi mangler bare lige at få det bekræftet.