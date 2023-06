Hård kritik af Tinderbox: - Lugter af vildledning

Forbrugerrådet Tænk mener, at festivalen burde have informeret billetkøbere langt tidligere om, at Black Eyed Peas havde aflyst

Når Tinderbox om mindre end et døgn skydes i gang i Tusindårsskoven i Odense, bliver det uden besøg fra amerikanske Black Eyed Peas.

Allerede 10. maj luftede bandet sommerens turnéplan på sociale medier, og den inkluderede ikke den fynske festival. Men først 4. juni meddelte Tinderbox, at Black Eyed Peas af logistiske grunde ikke kunne spille.

Og det vækker kritik hos Forbrugerrådet Tænk.

- Det er rigtig problematisk, at man fra festivalens side har vidst i en måned, at et af hovednavnene ikke kommer og spiller, inden man melder det ud, så jeg kan godt forstå, hvis der er forbrugere, som føler sig ført bag lyset, siger jurist i Forbrugerrådet Tænk Martin Bruun-Houmølle.

Black Eyed Peas dropper Tinderbox, fordi det ville blive for dyrt for bandet at rejse til Skandinavien for den ene koncert. Foto: ImageSpace/MediaPunch/Ritzau Scanpix

Bør straks melde ud

Tinderbox undskylder over for Fyens Stiftstidende den sene udmelding med, at man havde lavet en aftale med Black Eyed Peas' manager, og at man i øvrigt ikke kunne fortælle, at de ville blive erstattet af The Minds of 99, før orkestret havde spillet på Heartland Festival.

Men det holder ifølge Forbrugerrådet Tænk ikke.

- Jeg skal ikke kunne sige, hvilke indbyrdes aftaler de har lavet med en manager, men det ændrer ikke på, at de også har forpligtelser over for deres kunder. Det lugter af vildledning, at man har siddet inde med en viden om, at et af hovednavnene ikke kommer alligevel. De har vidst, at det, de har reklameret for, faktisk ikke er det, de sælger, og så er det helt irrelevant for forbrugeren, hvilke andre aftaler de har lavet, siger Martin Bruun-Houmølle.

Der er så stor forskel på Black Eyed Peas og The Minds of 99, at man ifølge Forbrugerrådet Tænk som festivalgæst godt kan gøre gældende, at man ikke får den vare, man har betalt for. Foto: Per Lange

- Der er jo hele tiden aflysninger på festivaler, og det kan være vanskeligt hurtigt at finde erstatninger. Hvad er rimeligt, i forhold til hvornår festivalerne skal give besked?

- Det må være straks. Når man har fået den oplysning, har man som udgangspunkt en forpligtelse til at melde det ud til forbrugerne. Man kan jo altid melde ud, at der har været en aflysning, og at man arbejder på at finde en erstatning, men så ved folk, hvad de køber ind på, og så har de accepteret præmissen.

Tinderbox afholdes fra torsdag til lørdag i den fynske hovedstad. Torsdag tæller plakaten foruden The Minds of 99 navne som Tobias Rahim, Lukas Graham og Christopher.

Ekstra Bladet har forsøgt at få Tinderbox til at komme med en kommentar til kritikken. De henviser til interviewet i Fyens Stiftstidende og vil ikke kommentere sagen yderligere. Down the Drain, som står bag både NorthSide og Tinderbox, har desuden flere gange afvist at stille op til interview med Ekstra Bladet forud for festivalen.