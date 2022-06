Hadede sit liv

Hun skulle have åbnet Orange Scene på Roskilde Festival i 2020. Men det fik corona sat en stopper for. Og det knuste popstjernen Jadas hjerte.

Det åbner Jada, der reagerer på det borgerlige navn Emilie Molsted Nørgaard, op for i et splinternyt interview med Eurowoman.

- Nedlukningen var forfærdelig for mig. Jeg hadede mit liv i den tid. Fordi vi lever i et vildt godt og privilegeret land, har jeg aldrig følt, at nogen kunne bestemme over mit liv eller tage noget fra mig. Men pludselig manglede jeg helt grundlæggende en mening med tingene, siger Jada alias Emilie Molsted Nørgaard til Eurowoman.

Emilie Molsted skulle have åbnet Orange Scene i både 2020 og 2021. I 2020 var glæden da heller ikke til at tage fejl af, da Roskilde Festival officielt meldte ud, at det var Emilie Molsted Nørgaard, der skulle åbne ballet.

- Jeg er så herreglad, stolt og dybt ydmyg. Det er en gigantisk drøm, jeg har messet for mig selv i syv år, og nu sker det, udtalte sangerinden blandt andet dengang.

Tredje gang er lykkens gang for Jada, der om kort tid indtager Orange Scene på Roskilde Festival. Foto: Per Lange

I interviewet med Eurowoman fortæller sangerinden, at hun 'fik knust sit hjerte hjerte' og måtte leve med 'en kæmpe hjertesorg', da festivalerne blev aflyst i 2020.

I år er årstallet som bekendt 2022, og end ikke en ny undervariant af omikron kan komme imellem Emilie Molsted Nørgaard og Orange Scene.

Fredag 1. juli er scenen nemlig Emilie Molsted Nørgaards. Den bliver dog åbnet torsdag af Drew Sycamore.