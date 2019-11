Hægtet af: Seebach i knibe

Gilli har gjort det igen.

Rapperen stryger direkte ind som nummer 1 på singlecharten med 'Verden vender', der er udsendt i samarbejde med kollegaen Branco.

Gilli har de senere år siddet tungt på listen. Den forgangne sommer lå han helt i top seks uger med 'Vai Amor'.

Hitmageren fra Rødovre distancerer for tiden både Rasmus Seebach og Lukas Graham på hitlisten.

Rasmus Seebachs bedste resultat med sine to aktuelle singler er en tredjeplads for 'Lovesong', mens 'Beautiful' ikke har været højere end nummer 17.

Det lykkes heller ikke for Lukas Graham at leve helt op til fordums kæmpesucceser. Trioens 'Lie' har foreløbigt peaket på andenpladsen.

Stadig lidt hotte

Gilli markerer sig også på albumlisten, hvor hans debut, 'Kiko', har ligget otte uger som nummer et. Efter 17 uger på listen er 'Kiko' nummer to efter Post Malones enormt populære 'Hollywood's Bleeding'.

Ugens højest placerede nyhed er Alphabeats comebackalbum, 'Don’t Know What’s Cool Anymore', som er nummer ni.

Rasmus Seebach forventes at tage førstepladsen næste onsdag, når hans opsamling, 'Tak for turen', rammer listen. Alle sangskriverens fem studiealbum har ligget nummer et og har samlet indkasseret 45 gange platin.

Særdeles produktive Gilli udsender albummet 'Euro Connection' med Branco ved årsskiftet.

Se den aktuelle danske albumliste og singlechart på hitlisten.dk

Jeff Lynne's ELO er nummer et i Storbritannien med 'From Out of Nowhere', mens Post Malones 'Hollywood's Bleeding' napper den femte uge på tinden i USA.