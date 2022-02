Han er Danmarks største mand

13 uger!

Så længe har Tobias Rahim nu tilbragt på førstepladsen af singlelisten med megahittet 'Stor mand', der er skabt i samarbejde med Andreas Odbjerg.

Sangen udkom i august og har befundet sig på top 40 i 25 uger. Den har opnået certificeringen dobbelt platin.

Det er dog de 13 uger helt i top, der gør 'Stor mand' historisk, for i nyere tid har ingen dansk artist ligget nummer et så længe.

Analysevirksomheden M&I Service, som udarbejder de forskellige charts, oplyser til Ekstra Bladet, at kun puertoricanske Luis Fonsis 'Despacito' (17 uger) og engelske Ed Sheerans 'Shape of You' (15 uger) har holdt længere på hitlistens førsteplads.

Tobias Rahims succes smitter af på jydens forårsturné, der er udsolgt. Han optræder også på flere af sommerens festivaler.

Popsangeren udsender fredag sin nye single 'Mucki Bar', som er inkluderet på hans kommende andet album.

Gilli holder fast

Ugens eneste nyhed på singlechartens top 20 er Infernals genudgivelse af hittet 'From Paris to Berlin'. Slageren har fået nyt liv med Branco og Jimilian og går ind på 6. pladsen.

Gilli alias Kian Rosenberg Larsson konsoliderer sin kæmpemæssige popularitet. Foto: Emerson Ferreira

Albumlisten domineres fortsat af Gilli, der tager tredje uge i træk på førstepladsen med karrierens andet soloalbum, 'Carnival'.

Gilli er desuden nummer seks som en tredjedel af B.O.C. Raptrioens 'Mere end musik' har langt mere end et halvt år på top 40.

Mø skuffer med 'Motordrome', der må nøjes med 9. pladsen, men det er dog ugens højest placerede nyhed.

Fynboens forrige album, 'Forever Neverland', debuterede som nummer et. Det holdt imidlertid kun fire uger på listen.

På hitlisten.nu ses den aktuelle danske singlechart og albumliste, der medregner streaming samt fysisk og digitalt salg.

Næste uge har blandt andre Katinka Band og Poul Krebs mulighed for at blande sig på albumcharten med højaktuelle udgivelser.