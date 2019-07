Han kan sabotere Metallica i aften

Metalgiganternes lydmand ligner måske nok Gandalf, men Big Mick har for vane at ødelægge magien

Metallica brugte angiveligt flere måneder på at forfine Lars Ulrichs massive trommelyd på det millionsælgende hovedværk ’The Black Album’, men live går ikonerne hurtigt helt i sort, når de indtager et stadion.

Gruppen har brugt den samme lydmand siden 1984. Han hedder Big Mick og har siddet bag pulten ved mere end 1500 koncerter med Metallica. Måske er det derfor, han har mistet hørelsen?

Se også: Før Parken: Metallica i vild skandale

Kvartettens sidste show inden Parken, der stort set er udsolgt i aften, var en lydmæssig skændsel i Gøteborg, og man skal være på et vognlæs lykkepiller for at forvente, det bliver bedre i den udskældte betonkatedral på Østerbro.

Ad helvede til

Da Metallica besøgte Parken for første gang i 2004, var lyden så uklar, at man ikke kunne høre, hvilke sange opvarmningsbandet Slipknot spillede. Det blev ikke meget bedre, da headlineren gik på.

- Der, hvor jeg står, lyder det ad helvede til! udtalte en hovedrystende Flemming Rasmussen til Ekstra Bladet.

Se også: Amager halshug: Metallicas triumf

Han ved, hvad han taler om. På Amager producerede danskeren immervæk Metallicas klassikere 'Ride the Lightning' og 'Master of Puppets’ nogenlunde samtidig med, at Ulrich og co. hyrede Big Mick. Englænderen ligner måske nok Gandalf, men magi er noget, han ødelægger.

At skabe vellyd på et stadion er en teknologisk øvelse. Depeche Mode mestrer den som få. Veteranerne har altid lydt godt i Parken. Rammstein spillede højt og forbavsende rent samme sted for nyligt, men som Depeche Mode har tyskerne den fordel, at deres sound er meget maskinel og dermed nemmere at styre.

Nærmest jazz

For Metallica er det en udfordring. Deres musik er bombastisk, flosset og tempofyldt, og den danske rytmeholder, der skal holde sammen på det hele, minder på godt og ondt mere om en jazztrommeslager end en trommemaskine.

Projektchef Mikkel Holm fra lydfirmaet Nordic, som ofte leverer højttalere til Parken, har tidligere udtalt til Ekstra Bladet, at det er altafgørende, de gennemrejsende lydmænd samarbejder med lokale eksperter.

Se også: De kan: God lyd til 207.500 i Parken

Et stadion er ikke bare et stadion.

Lad os håbe Big Mick beder om hjælp i aften. 47.000 har immervæk betalt mellem 500 og 950 kroner for at se et af klodens største bands.

De vil nok også gerne høre dem.

Arrangøren af koncerten i Parken, Live Nation, ønsker ikke at kommentere Metallicas lydproblemer.