Har klar teori: Derfor blev pladekontrakten ekstra god

Lukas Forchhammer husker i et stort interview tilbage på for 10 år siden, hvor bandet skrev under med Warner Records i USA. Dengang fik de hjælp fra ganske uventet kant: 15 fattige studerende

Først var de store i Danmark.

Så blev de med '7 Years' kæmpestore i udlandet.

Nu er de store begge steder, men har i de senere år dog kæmpet med at finde samme hitformel som tidligere, og det hysteri i især USA, der omgav Lukas Graham i 2015, da fornævnte megahit udkom, er noget mere afdæmpet i idag.

I de senere år har Lukas Forchhammer også gearet meget ned i forhold til de store armbevægelser, man havde 'i storhedstiden' i udlandet.

Det giver fint med tid til at kigge tilbage på dengang, det hele begyndte at summe i udlandet.

Det gør frontmand Lukas Forchhammer i et stort interview i gratismagasinet Ud & Se - nærmere bestemt om dengang, bandet var i USA i 2013 og spillede deres første showcases i New York og Los Angeles.

Hitgruppen var på alles læber i Danmark, men i USA skulle der fortsat arbejdes for et gennembrud.

Lukas Forchhammer var i januar i New York, hvor han skulle i 'Good Morning America' og synge. Se hans optræden nederst i artiklen. Foto: Ritzau Scanpix

Skrålede uafbrudt

Og det kom - blandt andet ved hjælp af nogle unge danske piger.

Til koncerten i englenes by ankom således 15 unge danske kvinder fra San Diego, og de sang og skrålede uafbrudt i de tre kvarter, koncerten varede.

- Jeg er tæt på at sige, at hvis de ikke havde været der, havde vi ikke fået så fed en pladekontrakt, som vi fik dagen efter. Det var 15 fattige studerende, som var kørt tre timer for at fyre den af, og det kunne pladefolkene se et potentiale i, siger Lukas Forchhammer i interviewet.

Dagen efter skrev Lukas Graham under med Warner Records, hvor blandt andre Bruno Mars og Neil Young var i folden.

Lukas Graham optrådte i januar 2023 sammen med Mickey Guyton i 'Good Morning America'. Se interview og optræden her.

