Harry Styles-koncert aflyst efter skyderi i Field's

Opdateret 21:45:

Klokken 21:37 kom en repræsentant for Live Nation på scenen i Royal Arena og aflyste koncerten med den engelske popstjerne Harry Styles.

- Politiet har af sikkerhedsmæssige årsager valgt at aflyse koncerten.

- Når I kommer ud, vil I blive eskorteret af politiet til Metroen, som vil køre jer til Vanløse Station, hvor I kan blive hentet af jeres forældre, lød meldingen, der blev fulgt op med:

- Forlad venligst arenaen stille og roligt. Man kan ikke få adgang til sine biler på nuværende tidspunkt.

Meldingen blev mødt med spredte buhråb. Omkring 90 procent af de 13.500 med billet til den udsolgte koncert var mødt op.

Harry Styles' fans er primært unge piger.

21:35 var salen stort set fuld. Foto: Ekstra Bladet

21:50 var den mere eller mindre tom. Foto: Ekstra Bladet

Massiv kø og kaos foran Royal Arena, hvor alle folk netop nu føres væk. Foto: Ekstra Bladet

Oprindelig artikel:

Harry Styles går ikke på scenen søndag aften efter skyderiet i Field's.

Koncerten, der skulle have fundet sted klokken 20:00, blev i første omgang udskudt en time, men nu er den blevet aflyst. Det fortæller vagter foran Royal Arena til Ekstra Bladets journalist på stedet.

Politiet er massivt til stede og er klar til at føre folk sikkert ud fra koncertstedet og væk.

I første omgang havde publikum ikke fået nyheden om aflysningen, men kort efter begyndte folk at vælte ud fra Royal Arena, der altså ikke skal danne ramme om koncert alligevel.

Ekstra Bladet forsøger at få en kommentar fra Live Nation, som står bag koncerten, men det har endnu ikke været muligt.

Folk forlader Royal Arena i stor stil. Foto: Ekstra Bladet

Flere dræbt

Storcenteret Field's, der ligger få hundrede meter fra Royal Arena, blev søndag aften ramt af en tragisk hændelse, da der kom meldinger om skud, og flere folk flygtede.

På et pressemøde har chefpolitiinspektør Søren Thomassen hos Københavns Politi for kort tid siden fortalt, at flere er blevet både ramt og dræbt af skud, ligesom de har anholdt en 22-årig mand tæt på Field's.

Politiet har ikke indikationer på, at manden skulle have handlet sammen med andre, ligesom de ikke kunne afvise terror.