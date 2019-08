Hausgaard faldt død om: Genoplivet af manager

Niels Hausgaard aflyste i 2016 en række koncerter. Dengang lød forklaringen, at han var ramt af en alvorlig lungebetændelse.

Det var løgn.

Den nordjyske entertainer har på Tønder Festival netop afsløret, at den virkelige årsag var, han faldt død om og derefter blev genoplivet af sin mangeårige manager, Tess Pedersen.

Se også: Hausgaard indlagt og aflyser

Niels Hausgaard chokerede publikum med den opsigtsvækkende nyhed i slutningen af komikerens egen hyldestkoncert i anledning af hans 75 års fødselsdag næste lørdag.

- Jeg er i dag blevet hyldet af en række af mine musikalske venner. Jeg vil gerne sige tak til min manager, Tess, der genoplivede mig, da jeg faldt død om for et par år siden. Hvis han ikke havde været der, så havde dagens koncert været en mindekoncert, lød det tørt fra Niels Hausgaard.

Brækkede otte ribben

Kort efter koncerten, der sluttede klokken 18, bekræftede Tess Pedersen, at historien om lungebetændelse var et røgslør for at skåne veteranen.

Tess Pedersen, der har været Niels Hausgaards manager i 25 år, fortæller:

- Vi var på et hotel i Aarhus 1. februar 2016, og Niels ringede til mig om formiddagen og sagde, han havde det 'vildt dårligt'. Jeg gik hen på hans værelse, og kort efter faldt han om med hjertestop. Jeg nåede lige at gribe hans hoved.

- Jeg har aldrig lært førstehjælp, men jeg kæmpede med ham i 17 minutter, indtil ambulancen kom, og jeg kom til at brække otte af hans ribben, smiler Tess Pedersen.

Se også: Nu igen: Jysk legende taget i plagiat

Han forklarer, at Niels Hausgaard nu har pacemaker.

Efter et ophold på Skejby i Aarhus insisterede satirikeren på hurtigst muligt at genoptage sin turné.

Allerede 17. februar underholdt han en udsolgt sal i Esbjerg.

Niels Hausgaard blev fredag hyldet af blandt mange andre Steffen Brandt og Allan Olsen. Foto: Per Lange

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Niels Hausgaard: Jeg er ikke bange

Selvfølgelig har Niels Hausgaard galgenhumor, men ellers minder han ikke om en mand, der har været død, da Ekstra Bladet forstyrrer ham i hans aftensmad efter koncerten.

- Hvordan har du det?

- Alt er godt. Min pacemaker, der faktisk ikke er en rigtig pacemaker, har ikke været på arbejde endnu.

- Har det ændret dit livssyn at være død?

- Nej, jeg synes livet er, som det altid har været.

- Er du bange for, at det sker igen?

- Nej, egentlig ikke. Det kan godt være, det sker igen, men det er en nådig måde at gå på. Det er fint nok.

- Kan du huske, at det skete?

- Jeg kan huske, hvad der skete op til, men så faldt jeg, og så kan jeg ikke huske mere.

- Så vågnede du bare op på Skejby, og der stod vel en smuk sygeplejerske?

- Nej, men jeg skulle sådan pisse.

- Hvorfor lige afsløre nyheden i dag?

- Jeg ville gerne sige tak til Tess i al offentlighed. Jeg har prøvet at give ham noget for indsatsen, men selv en stor æske fyldt chokolade fra Anthon Berg, vil han ikke modtage.

Niels Hausgaard blev natten til fredag set i musikerbaren klokken 4.