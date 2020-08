Havde håbet på gennembrud

Det hele var timet og tilrettelagt.

I begyndelsen af marts skulle Oliver Malones anden single, 'Lidt endnu', være udkommet. Den skulle have været hans billet ind på livescenerne sommeren over og sikre den unge rappers gennembrud.

Han havde finpudset musikken i fem år, og hans far, rapper og producer Bossy Bo, og fætteren Alexander Malone, som til daglig er bassist i Scarlet Pleasure, skubbede på.

- Men så kom corona, og så blev det ligesom udskudt. Jeg havde håbet på, at jeg kunne komme til at pitche det dengang og så få lov til at spille på nogle af de små spillesteder og for eksempel Distortion, hvor man kan få lov til at starte som upcoming artist og skabe et navn for sig selv. Men det er svært at bryde igennem som ny artist i de her tider, siger Oliver Malone til Ekstra Bladet.

Oliver Malone havde håbet, at han skulle spille på livescenerne denne sommer. Foto: Aleksander Klug

Selvom det er et klart tilbageslag, har Oliver Malone dog ikke tænkt sig at læne sig tilbage og vente - ikke længere. Nu håber han, at udgivelsen af singlen 'Lidt endnu' i slutningen af juni alligevel kan bane vejen til livescenerne og de musikglade danskeres hjerter.

- Det er jo det, jeg allerhelst vil, så jeg kan ikke få mig selv til at vente et halvt år mere. Jeg er optimistisk omkring det, og jeg håber virkelig, at folk vil lytte og dele og kan lide det, jeg laver, siger han.

I fars skygge

Drømmen om at blive professionel musiker begyndte at vokse, da Oliver Malone var færdig med gymnasiet og skulle finde ud af, hvad han gerne ville.

- Jeg har altid haft musik omkring mig og godt kunnet lide at lave musik, og så kunne jeg jo udnytte den mulighed, at min far har et studie. Han sagde til mig, at han syntes, jeg skulle prøve, fordi jeg lytter meget til musik og går meget op i det, siger han.

Hans far, Bossy Bo, med det borgerlige navn Bo Rasmussen, er kendt som det ene af tre medlemmer af bandet Østkyst Hustlers, så han har fået musikken ind fra barnsben.

- Min far er også meget perfektionistisk, så det har helt sikkert påvirket min måde at tænke musik på, men samtidig med, at jeg prøver at lære fra ham og lytte til ham, så prøver jeg også ikke at sammenligne mig med ham. Vi er meget forskellige og laver helt forskellige ting. Jeg er ikke Bossy Bo Junior, siger Oliver Malone.

Østkyst Hustlers var store i 90'erne, hvor de blandt andet lavede verdens længste rap. Fra venstre er det Nikolay Peyk, Bossy Bo og Jazzy H. Foto: Finn Frandsen

- Har du været nervøs for at komme til at stå i skyggen af din far?

- Ja, det har jeg faktisk. Det er nok også en af grundene til, at jeg er startet så sent med at lave musik. Lige siden jeg var teenager, har folk altid spurgt, om ikke jeg skulle lave musik ligesom min far, men samtidig er der også mange, der har sagt, at det nok bliver umuligt at overgå ham, fordi de var så store i 90'erne, siger han.

Limbo

I øjeblikket arbejder Oliver Malone i et teater, hvor han står for lys og lyd, og i 'Lidt endnu' har han forsøgt at fange det sted i livet, hvor han og mange andre unge befinder sig i starten af tyverne.

- Lige nu er jeg lidt i et limbo mellem det ene og det andet. Mine venner bliver færdiguddannede og får børn, og der føler jeg mig lidt bagud nogle gange. Jeg har ikke selv travlt, jeg er kun 24, så jeg tager det bare i mit eget tempo, og det tror jeg, mange unge kan relatere til, siger han.

Oliver Malone har brugt adskillige timer i studiet på at finpudse sin musik. Foto: Aleksander Klug

Selvom det ikke ser ud til at blive en nem opgave, håber Oliver Malone, at han på et tidspunkt kan leve af musikken.

Men i første omgang ønsker han sig en varm modtagelse af den nye single.

- For mig ville det være stort, hvis den fik 20.000 streams, hvor andre måske stiler efter millioner. Og så drømmer jeg om at komme ud og spille min musik og dele det med andre mennesker, siger han.