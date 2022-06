Heldig gut oversprøjtet: Vådt boblebad

Det føltes lidt, som når køer slippes løs på græs i foråret efter en lang vinter.

Men nu er det sommer med sol fra en skyfri himmel i Roskilde, og onsdag hen mod aften var ventetiden slut, da tusindvis af gæster traditionen tro spurtede om kap.

Det skete da koncert-området på Roskilde Festival blev åbnet for de festivalgæster, som for manges vedkommende snart har boet i deres lejr siden lørdag.

Men 'vinderen' ved Orange var faktisk ikke engang hurtigste mand. Alligevel blev Storm Jørgensen fra København oversprøjtet.

Der var trangt, da folk løb ind mod Orange, lige efter at der var åbnet op ind til koncertarealerne. Men oppe ved scenen var der rigeligt med plads. Foto: Henning Hjorth

På Roskilde Festival er det en kendt tradition, at utålmodige festivalgæster med fart i benene løber om kap for først at nå den ikoniske scene med den karakteristiske teltdug, der i nyere tid officielt bare kaldes Orange.

Første mand eller kvinde ved det uafmærkede, usynlige 'målområde' tæt ved den første store pit-afgrænsning på pladsen vinder dagens uofficielle dyst.

Stedet er kun afmærket med ventende folk fra det team, der har stået for at opføre Orange, og årets sprint-champion bliver vanen tro overhældt med bobler af de glade mennesker, der med champagne-sprøjt markerer et stykke veloverstået arbejde forud for åbningen af musikdagene.

Ventetid siden 11

Onsdag, hvor Orange for første gang dannede ramme om en koncert efter corona-aflysningerne i 2020 og 2021, var ingen undtagelse.

Mange havde således ventet ude i campingområdet ved hegnet ind til de lukkede koncert-arealer i bagende sol siden klokken 11 om formiddagen, men humøret var højt, da afspærringen endelig blev ophævet klokken 17.

Folk havde ventet længe, men blev lukket ind til endnu et forområde i etaper, således at sikkerheden var i top. Foto: Henning Hjorth

De hurtigste fik lang næse

Da det simple politiafspærrings-lignende bånd i sidste zone inden 'friheden' på pladsen blev klippet, spurtede en stor del af forsamlingen ind i hurtigt tempo og væltede næsten Ekstra Bladets udsendte på vejen, inden en overstadig Storm Jørgensen altså blev oversprøjtet med champagne som dagens mand i skysovs.

Storm så lettere forvirret ud over hæderen, men han tog 'boblebadet' med godt humør og selvsikker attitude.

Og der var en grund til forvirringen, for faktisk var flere festivalgæster hurtigere end ham. De løb bare forkert og fejlagtigt helt ind til inderste pit, hvorfor en lettere forvirret Storm pludselig kom løbende på rette sted og lod sig krone og bade i våde godter.

Lidt under en time senere kunne de alle den danske popsangerinde Drew Sycamore åbne Orange i bagende sol.

Endelig spiller musikken igen.