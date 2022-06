Helmig før koncert: - Vi trykker pedalen helt i bund

Mange århusianere og Thomas Helmig-fans har nok set frem til netop denne lørdag i meget lang tid.

I aften går den århusianske popkonge (det vil han nu ikke selv kalde sig, men mere om det senere) op på en enorm scene, som de seneste dage har taget form på Ceres Park.

Det bliver - erkender Thomas Helmig i et interview med TV2 ØSTJYLLAND - helt specielt.

- Den her koncert er speciel af mange årsager. Det er første gang, jeg laver en stadionkoncert i eget navn, og første gang vi prøver at trykke pedalen så meget i bund. Det er noget af en scene, vi har med, siger han.

Han gik et godt stykke tid med tankerne om en stadionkoncert.

- Skal vi gøre det eller ikke gøre det? Jo, så prøver vi fandme. Vi prøver at lave noget, vi ikke har lavet før.

- Det er specielt.

Selvom han er en garvet musiker - Helmig debuterede i 1985 - så kan han godt mærke sommerfuglene baske med vingerne i maven.

- Er du sindssyg mand…alt kører på mig. Adrenalinproduktionen er allerede gået i gang. Det er klart, man får nerver på. Men det gør jeg til alle koncerter. Også de mindre koncerter. Jeg er typen, der får nerver på, konstaterer han.

Thomas Helmig har, siden han var dreng, været vant til at komme på det århusianske stadion for at se fodbold.

- Jeg plejer at sidde på den tribune. Det har jeg gjort, siden jeg var fire-fem år. Så det er specielt, siger han om betydningen for koncerten.

Et brag

Når stemmen i aften gjalder ud over Ceres Park, har de fleste af publikum garanteret deres favoritter. Selv skifter favoritsangen nærmest dagligt.

- Det skifter hele tiden, men det er klart, jeg har en eller anden stolthed med de sange, som betyder noget for publikum. Her i Aarhus er det ’Malaga’, kan jeg mærke. ’Nu hvor du har brændt mig af’ og ’Stupid Man’ for eksempel. Men det er ikke nødvendigvis mine favoritter hele tiden. Det skifter hele tiden, siger han.

Uanset hvad, så lover Thomas Helmig, at der bliver fuld power på fra scenen.

- Det bliver et brag. Så meget kan jeg love. Der bliver noget gammelt og noget nyt, noget lånt og noget blåt. Vi har nogle gæster med og vi kommer godt rundt i materialet. Det bliver en fed aften. Jeg glæder mig meget til det, siger han.

Den århusianske borger

Og så tilbage til det med popkongen. For det er et navn, der forbindes med Thomas Helmig. Danmarks Popkonge. Hvordan har han det egentligt med det - også set i lyset af, at landets dronning for nylig var i Aarhus?

- Det er ikke noget, jeg har noget med at gøre. Jeg synes, vi har en glimrende dronning, så vi behøver ikke en konge, og slet ikke en popkonge, siger han og slår en stor latter op.

- Jeg har det fint med at være en århusiansk borger - det er rigeligt for mig, tilføjer han.

Den Århusianske Borger, som til oktober fylder 58 år, går på scenen klokken 20.