Helmigs særlige hilsen til Hugo  

Thomas Helmigs opslag på Instagram, hvor han fredag fortalte om sin allersidste tid sammen med sønnen Hugo Helmig, der døde 23. november, er blevet læst flittigt, udstyret med flere end 100.000 hjerter fra berørte venner, bekendte og fans og har givet mange en klump i halsen og fugtige øjne.

I opslaget beskriver han, hvordan han og Hugo tilbragte deres sidste aften sammen med at se film og snakke om fremtiden.

'Du var så fuld af håb, drømme og planer for fremtiden. Jeg var hos dig hele natten og mens du sov, gav dit lille hjerte op', skriver Thomas Helmig om den skæbnesvangre nat.

Afslutningsvis skriver han:

'Og nu er du så pludselig ikke 'her' længere men lever videre et sted 'Dybt inde i mit hjerte' hvor jeg vil bære dig med ømhed, stolthed og betingelsesløs kærlighed resten af mit liv'.

'Kære maskine'

For dem der måske ikke har alle Thomas Helmigs sangtitler helt inde under huden, kan det oplyses, at det ikke er tilfældigt, at ordene 'Dybt inde i mit hjerte' er skrevet med stort og i anførselstegn, som man sædvanligvis ville gøre med titlen på en sang.

'Dybt inde i mit hjerte' er nemlig titlen på et hit fra Thomas Helmigs tredje studiealbum 'Kære maskine' fra 1987. Sangen er også med på Helmigs populære opsamlingsalbum 'Årene går: De første af de største' fra 1997.

Sangen handler om ulykkelig kærlighed, men det er svært ikke at få associationer til den aktuelle, tragiske situation når man hører de dele af teksten, der blandt andet lyder:

'Er det ikke altid sådan, at den man elsker aller mest. Også er den der gør én bange, er det ikk' og 'Dybt inde i mit hjerte lever kærlighed. Dybt inde i mit hjerte et sted. Den har aldrig været større, aldrig nogensinde været større før'.

Popsangeren døde onsdag 23. november i København. Han blev 24 år

Musikken lever stadig

I en alder af 24 år gik musikeren Hugo Helmig bort for mere end en uge siden. Han døde onsdag i sidste uge i sin lejlighed i København. Dødsårsagen er ikke oplyst.

Den unge musiker blev begravet torsdag, men hans musik lever stadig i bedste velgående og har tilsyneladende været med til at få folk på dansegulvet i stor stil til weekendens mange julefrokoster.

På Spotifys dagligt opdaterede liste over de 50 mest spillede sange i Danmark indtager 'Please Don't Lie' plads nummer 45 med flere end 40.000 nye afspilninger siden fredag.

Dermed er sangen netop nu mere populær end eksempelvis Tobias Rahims 'Mucki Bar' og det udødelige december-hit 'Jul Det' Cool' fra MC Einar.

I alt er sangen, der hittede første gang i 2017, noteret for flere end 34 millioner afspilninger på Spotify.

Mest spillede i 2017

Da Hugo Helmig brød igennem med debutsinglen 'Please Don’t Lie’, var det den mest spillede sang i dansk radio det år.

To år senere udgav han sit første album, 'Juvenile', der blev taget godt imod af både befolkningen og Ekstra Bladet, hvor det modtog fire stjerner og senere titlen som årets danske album.

Kort efter udgivelsen stod det for første gang klart for offentligheden, at Hugo Helmig i privaten kæmpede med en række ting. Her blev han anholdt i en kokainrus og måtte tilbringe natten i detentionen.

Årets danske album

Misbruget, der også har været omdrejningspunktet for en del af hans musik, fik familien til at samle sig tæt omkring den plagede unge mand.

I 2020 fortsatte han med at imponere med minialbummet 'Lulu Vol. 1', der handlede om kampen mod misbruget, og som også blev kåret til årets danske album af Ekstra Bladet. Lige så imponerende var efterfølgeren 'Lulu Vol. 2', der også skulle have haft en efterfølger. Den blev dog droppet i forbindelse med hans pause sidste år.

Nu er pausen blevet gjort permanent på den mest tragiske måde.