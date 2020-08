Helt afsporet: - Det er latterligt

Debatten om YouTube, Koda og betaling til musikere og komponister er kørt af sporet.

Uffe Lorenzen, manden med skægget i rockbands som Baby Woodrose og Spids Nøgenhat samt et selvbetitlet soloprojekt, mener, at det er irrelevant, om betalingen til danske musikere falder.

Også selvom faldet er med 70 procent, som Google har stillet krav om i en midlertidig aftale med Koda, der forhandler om YouTubes betaling til danske sangskrivere.

Ifølge Uffe Lorenzen er betalingen alligevel så forsvindende lille, at det ikke gør nogen forskel, hvis den falder yderligere.

- For mig er det fuldstændig underordnet, hvilken aftale YouTube og Koda laver. Det betyder ikke noget for mig, men jeg synes stadig, at YouTube er nogle svin.

- Det er latterligt at snakke om. For mig er det noget med, at min musik er nødt til at ligge på YouTube og Spotify, for at det bliver tilgængeligt for folk.

- Jeg sælger vinyler, og det tjener jeg penge på, og jeg ser de forskellige streamingplatforme som staffage. Det er ikke rigtige penge. Det er peanuts, siger han.

I en opgørelse, Koda har offentliggjort på sin hjemmeside, fremgår det, at Spotify i gennemsnit betaler 8,8 kroner til sangskriveren for 1000 afspilninger.

Rockmusikeren fortæller, at samtlige streamingtjenesters betaling for brug af hans sange ikke overstiger 1000 kroner om året.

Hittet ’Lolland Faster’ fra Spids Nøgenhats folkelige gennembrud, ’Kommer med fred’, er afspillet 722.000 gange på Spotify.

Dermed lever han i høj grad af de penge, han tjener, når hans sange bliver spillet i radioen og betaling fra liveshows.

Uffe Lorenzen mener, at musik bør være helt gratis.

- Dette er et symptom på en generel udvikling i verden, hvor uligheden bliver større og større, og de der multimilliardærer, der sidder på flæsket, bliver rigere og rigere.

- I den ideelle verden ville jeg med glæde spille musik gratis for folk, hvis vi fik en borgerløn på 12.000 kroner hver måned.

- Det er bare ikke den verden, vi lever i, siger Uffe Lorenzen.

